Trabzonspor'da 9 isim, 11'e girmekte zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig´de ikinci yarıda yakaladığı çıkışla dikkat çeken bordo mavililerde Matus Bero, Luis İbanez, Yusuf Erdoğan, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Medjani, Esteban Alvarado, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır özellikle sezonun ikinci devresinde fazla şans bulamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal, bu süreçte en çok Onur, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N´Doye ve Rodallega'ya şans tanıdı.



İKİNCİ YARIDA FAZLA ŞANS BULAMADILAR

Trabzonspor´da Bero ilk yarıda 13 maçta 994, ikinci yarıda ise 6 maçta 118 dakika görev yaptı. İlk yarıda 15 maçta 922 dakika top koşturan Yusuf Erdoğan ikinci yarıda sadece 7 karşılaşmada 78 dakika mücadele edebildi. İlk yarıda 5 maçta 212 dakika görev yapan İbanez ise ikinci yarıda hiç şans bulamadı, Mustafa ilk yarıda 10 maçta 838 dakika boyunca koştu, ikinci yarıda 4 karşılaşmada 189 dakika oyunda kalabildi. İlk yarıda 13 maçta 1163 dakika süre alan Zeki, ikinci yarıda sadece 3 karşılaşmada 94 dakika görev yaptı. Devre arasında takıma katılan ve 9 maçta 528 dakika görev yapan Medjani de son haftalarda formaya hasret oyuncular arasında kaldı. Ligde Esteban ile Abdülkadir Ömür 1´er maçta forma şansı bulurken, Uğurcan Çakır ise henüz siftah yapamadı.



YUSUF ERDOĞAN EN GOLCÜLER ARASINDA

Bordo mavililerde ligin ilk yarısında takımın değişmez isimlerinden olan ancak ikinci yarıda 7 karşılaşmada sadece 78 dakika süre alan Yusuf Erdoğan, attığı 4 golle ligde takımının en golcü isimleri arasında bulunuyor. Trabzonspor´da N´Doye ve Uğur bu alanda 5´er golle ilk sırada yer alırken, Rodallega 4, Yusuf Yazıcı ile Castillo 3´er, Okay ile Onazi 2´şer ve Mas, Bero ile Olcay´ın 1´er gol kaydetti.



AVRUPA YOLUNDA EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTAR

Spor Toto Süper Lig´de Avrupa Kupaları´na katılma mücadelesi veren Trabzonspor´da yönetim kalan 5 haftada iç sahada oynanacak 3 maç için harekete geçti. Taraftar desteğini arkasına alarak hedefine ulaşmayı planlayan bordo mavili yönetimin, 30´uncu haftada Kayserispor, 32´nci, haftada Medipol Başakşehir ve 34´üncü haftada Bursaspor ile oynanacak karşılaşmalarda taraftarları tribüne çekmek için çalışmalara başladığı belirtildi.









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