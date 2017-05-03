Azubuike'nin gözü şampiyonlukta!

TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, sarı-siyahlı takımla şampiyonluk yaşamak istiyor.

Geçen yıl Nijerya 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan bu yıl da Nijerya A Milli Takımı'na yükselen Azubuike, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımına katkıda bulunmak için yoğun çalışıyor.

Ligde performansıyla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Okechukwu Godson Azubuike, futbol hayatı, takımının ligdeki durumu ve kişisel hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Futbolu çok sevdiğini, küçük yaşlardan itibaren spor hayatında başarılı olabilmek için çok çalıştığını ve bugünlere geldiğini anlatan Azubuike, Malatya'da çok güzel ve başarılı günler geçirdiğini, ligin zirvesinde mücadele eden bir takımda bulunduğu için çok mutluluk duyduğunu ifade etti.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ligde lider olduklarını ve en yakın rakipleriyle aralarında 5 puan fark bulunduğunu anımsatan Azubuike, "Takım olarak iyi gidiyoruz. Şu ana kadar da lider konumundayız. Bu da bizim şampiyon olmak istediğimizi gösteriyor. Şampiyon olacağız." dedi.

Azubuike, takıma katkıda bulunmak için çok çalıştığını belirterek, "Bu başarılı takımda olduğum için öncelikle mutluyum. Başarımızı sezon sonuna kadar da devam ettirmek istiyoruz. Takımın başarısında pay sahibi olduğum için mutluyum. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"BUGÜNLERE GELEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Performansıyla Süper Lig ve yabancı takımların transfer gündemine olduğu iddia edilen Azubuike, henüz transfer konusunda bir düşüncesinin olmadığını kaydetti.

Azubuike, "Tanrıya şükürler olsun iyi günler beni bekliyor. Bugünlere gelebilmek için çok çalıştım. Şu an sadece Yeni Malatyaspor'un başarısını düşünüyorum. Transfer hakkında hiçbir düşüncem ve fikrim yok." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİM BÜYÜK LİGLERDE OYNAMAK"

Bireysel hedefleri bulunduğunu, bunları gerçekleştirmek için de çok çalıştığına işaret eden Azubuike, "Öncelikli hedefim büyük liglerde oynamak. Ayrıca İngiltere'de, Şampiyonlar Ligi'nde ve son olarak da dünya kupasında forma giymek. Bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Malatya'da çok iyi bir taraftar kitlesi bulunduğunu ve özellikle son haftalarda kendilerine büyük destek verildiğini vurgulayan Azubuike, "Son maçta harikaydılar. Önümüzdeki maçlarda da bizi desteklemeyi sürdürsünler. Maçlarımızı taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız ve Süper Lig'e yükseleceğiz. Yeni Malatyaspor taraftarlarına Süper Lig maçlarını izlettireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.