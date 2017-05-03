Alsancak Stadı'nda ihale tamam!

İzmir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ağustos 2014'te maçlara kapatılıp 2015 yılında yıkılan Alsancak Stadı'nın 28 Nisan Cuma günü Ankara'da yapılan yenilenme ihalesini Metro İnşaat'ın kazandığı öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleşen ihaleye 17 firma teklif verdi. Bakanlık tarafından yaklaşık maliyeti 71 milyon 884 bin 349 TL olarak açıklanan ihalede en yüksek teklif 99 milyon 792 bin 614 TL ile Polimeks İnşaat, en düşük teklif 51 milyon 680 bin TL ile İntim İnşaat'tan geldi. Teklifleri değerlendiren bakanlığın 54 milyon 880 bin TL'lik fiyat veren Isparta firması Metro İnşaat'ı yüklenici firma olarak belirlediği, kesin açıklamanın firmanın incelemesinden sonra yapılacağı belirtildi.

Yasal ihale itiraz sürecinin ardından belirlenen şirkete 15 gün içinde yer teslimi yapılacak. İnşaatın ise yer tesliminden itibaren en geç 60 gün içinde başlayacağı belirtildi. İş süresi 18 ay (550 gün) olarak belirlenen stadın cadde bölümünde yine idari bina yer alacak. Kapalı ve maraton tribünün yanı sıra Tariş yönünde misafir seyirci için kale arkası tribünü de yapılacak, üç tribünün de üstü kapatılacak. Emektar tesisin aydınlatma direkleri sökülüp yerine yeni aydınlatma sistemi kurulacak. Son aylarda bakımı yapılmayan çim saha ise tamamen yenilenecek. İzmir'in futbol mabedi olarak gösterilen tarihi Alsancak Stadı'nın 2018-19 sezonunda futbola yeniden kapılarını açması bekleniyor.

ENGELLER BİR BİR AŞILDI

Yıllardır sağlamlığı tartışılan Alsancak Stadı'nın 3 yıl önce maçlara kapatılıp yıkılmasının ardından sporda İzmir için önemli yeri olan tesisin yenilenmesi için birçok kurum el ele verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, stat arazisindeki 4239 metrekarelik payını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bedelsiz devretti. Tapu birleşimi tamamlanan, zemin etüdü yapılan arazi, Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediye meclislerince uygulama imar planında stadyum alanı olarak tescil edildi. Projeye Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da onay çıkınca geç de olsa ihale sürecine geçildi.