GALATASARAY HABERLERİ
03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Jeremain Lens
FUTBOL

Lens kıymete bindi

Napoli, Roma ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın da nabız yoklamak istediği Jeremain Lens, Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Hollanda'ya döneceksem PSV'ye koşa koşa giderim, ama şimdi değil" dedi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:45:25 Güncelleme: 13:47:14

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Lacivert kulüp ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sonlanacak Lens, transfer sezonunda nereye imza atacağı en çok merak edilen futbolcuların başında geliyor. Bonservisini elinde bulunduran Sunderland'in Premier Lig'de küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine Hollandalı yıldızın geleceği için nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Lens daha önce alt liglerde oynamayacağını söylemiş ve "Sunderland küme düşerse Fenerbahçe'ye transferim kolaylaşır" ifadesi kullanmıştı. Ancak italyan ekipleri Napoli ve Roma bu oyuncunun peşinde.

Fenerbahçe'nin yıldızını Beşiktaş da isteyip "Şampiyonlar Ligi"nde oynama kozunu kullanırken, FFP nedeniyle kiralık metodunu benimseyen Galatasaray da hem ezeli rakibinin kozunu alıp hem de güçlenmeyi tercih ediyor.

Sunderland'in küme düşmesi ile iştahlanan kulüpler için Lens kıymete binerken, Sunderland'ın bonservisine 8 milyon euro civarında bir rakam isteyeceği tahmin edilen Hollandalı yıldız ElfVoetbal Dergisi'ne verdiği röportajda hangi takıma gideceğini söyleyemedi ancak "Hollanda'ya dönmem de söz konusu değil" demekle yetindi.

Ajax'ın genç takımından gönderilen Lens, Hollanda'nın ElfVoetbal'a konuşurken "Hollanda'ya dönersen Ajax'ı mı yoksa PSV'yi mi tercih edersin?" sorusuna şu cevabı verdi: "Eğer Ajax için oynarsam elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. O kulüpten nefret etmiyorum. Ancak eğer ki Hollanda'ya döneceksem ve beni Ajax ile PSV istiyorsa koşa koşa PSV'ye giderim. Ama şu an için böyle bir şey yok"

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer haberleri (03.05.2017)
FUTBOL

Süper Lig'de dev takas!
Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi
FUTBOL

'Oynamayacağım' dedi, Volkan Demirel üzerine yürüdü
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncuları!
FUTBOL

İşte tarihe geçen liste...