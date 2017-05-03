"Ölüm orucundan başka çaremiz kalmayacak"

Hindistan Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Aizawl Kulübü, hayata geçirilecek yeni sisteme göre gelecek sezon ikinci ligde yer almasını protesto etmek amacıyla federasyona ölüm orucuna başlama tehdidinde bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Hindistan Futbol Federasyonunun (AIFF) gelecek sezondan itibaren hayata geçireceği üç kademeli lig sisteminde ikinci ligde yer almalarının kabul edilemez olduğu aktarılarak, "AIFF'ye gerekli itirazı yaptık. İtirazımız kabul edilmezse spor bakanı, başbakan ve Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC) başvuracağız." ifadeleri kullanıldı.



Dünya çapında protestolara başlanabileceğinin de belirtildiği açıklamada, "Başvurularımız kabul edilmezse AFC ve FIFA ofislerinin önünde oturma eylemi, AIFF ofisinin önünde toplu açlık grevi ve hatta ölüm orucu yapmaktan başka çaremiz kalmayacak." ifadelerine yer verildi.



Hindistan'daki mevcut sistemde, birinci ligin yanı sıra eski futbol yıldızlarının da forma giydiği FIFA ve AFC tarafından tanınmayan Süper Lig adı altında üst seviye bir lig daha bulunuyor.







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