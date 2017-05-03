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Michal Jurman
FUTBOL

Çekya Futbol Federasyonuna polis baskını!

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Pelta gözaltına alındı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:09:59 Güncelleme: 16:11:26

Çekya Futbol Federasyonuna (FACR), polis tarafından baskın düzenlendi.

FACR Sözcüsü Michal Jurman'ın yaptığı açıklamaya göre, federasyonun merkez binasına gerçekleştirilen polis baskınında, başkan Miroslav Pelta gözaltına alındı.

Federasyon yetkililerinin polisle iş birliği içinde olduğunu bildiren Jurman, soruşturma hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Pelta'nın hissedarı olduğu Çekya Birinci Ligi kulüplerinden Jablonec'in binasına da baskın düzenleyen polis, iki olaya ilişkin de bilgi paylaşmadı.

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