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FUTBOL

2018 model Fenerbahçe

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:16:37

  • 1 2018 model Fenerbahçe
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    Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk treninin kaçmasıyla birlikte gelecek sezon için çalışmalara başladı. 

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    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bırakma planını rafa kaldırırken önümüzdeki sezon için kolları sıvadı.

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    Aziz Yıldırım, gelecek sezonun çalışmalarına ilk olarak stadyumdan başladı. 

     

  • 4 2018 model Fenerbahçe
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    Yeni sezonun çimlerinin son maçın ardından kaldırılacağı ve yerine hibrit çimin geleceği öğrenildi. Ancak, Ülker Stadyumu'ndaki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak.

     

  • 5 2018 model Fenerbahçe
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    Aziz Yıldırım, çim dışında stadyumun çatısı için de bir yenileme talimatı verdi. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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