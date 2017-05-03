2018 model Fenerbahçe

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk treninin kaçmasıyla birlikte gelecek sezon için çalışmalara başladı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bırakma planını rafa kaldırırken önümüzdeki sezon için kolları sıvadı.
Aziz Yıldırım, gelecek sezonun çalışmalarına ilk olarak stadyumdan başladı.
Yeni sezonun çimlerinin son maçın ardından kaldırılacağı ve yerine hibrit çimin geleceği öğrenildi. Ancak, Ülker Stadyumu'ndaki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak.
Aziz Yıldırım, çim dışında stadyumun çatısı için de bir yenileme talimatı verdi.