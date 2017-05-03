Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı?

Diego Simeone'nin Inter ile yaptığı görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı.
Simeone'nin istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı.
Görüşmede adı geçen diğer isimlerin Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Bernardo Silva ve James Rodriguez olduğunun altı çizildi.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo Gazetesi, hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli futbolcu Arda Turan'ı transfer dedikodularının içine soktu.
Radio Barcelona programında, Katalan ekibinin Hector Bellerin karşılığında, Arda Turan'ı Arsenal'e gönderebileceği belirtildi.