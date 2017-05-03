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FUTBOL

Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı?

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:26:42

  • 1 Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı?
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    Diego Simeone'nin Inter ile yaptığı görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı.

  • 2 Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı?
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    Simeone'nin istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı.

  • 3 Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı?
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    Görüşmede adı geçen diğer isimlerin Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Bernardo Silva ve James Rodriguez olduğunun altı çizildi.

     

  • 4 Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı?
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    Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo Gazetesi, hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli futbolcu Arda Turan'ı transfer dedikodularının içine soktu.

  • 5 Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı?
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    Radio Barcelona programında, Katalan ekibinin Hector Bellerin karşılığında, Arda Turan'ı Arsenal'e gönderebileceği belirtildi.

     

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