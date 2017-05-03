Galatasaray'da yaprak dökümü

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, kalan 1 senelik görev süresini tamamlamaya hazırlanırken, gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Ligde Şampiyonlar Ligi şansını ‘Kaf Dağı'nın' ardına bırakan sarı-kırmızılılarda, Futbol Direktörü Cenk Ergün transfer çalışmalarıyla ilgilenirken Teknik Direktör Igor Tudor da gidecek isimleri şekillendirdi. Ancak bu isimlerden bazıları ile Hırvat hocanın isteği dışında yollar ayrılacak.
PODOLSKI GİTTİ
İlk olarak bilindiği gibi Kobe ile anlaşan Podolski gelecek yılın kadrosunda yer almayacak.
MAAŞI YÜKSEK: SNEIJDER
İlk olarak bilindiği gibi Kobe ile anlaşan Podolski gelecek yılın kadrosunda yer almayacak.
BRUMA'YA TALİPLER VAR, KALMASI ZOR
Sözleşme uzatmayan ve İngiltere'ye gitmek için gemileri yakan Bruma ile de zorunlu olarak vedalaşılacak. Southampton ve Leicester istiyor
DE JONG GÖZDEN ÇIKARILDI
Performansları beğenilmeyen De Jong gönderilecekler arasında