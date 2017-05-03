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FUTBOL

Galatasaray'da yaprak dökümü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:32:56

  • 1 Galatasaray'da yaprak dökümü
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    Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, kalan 1 senelik görev süresini tamamlamaya hazırlanırken, gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Ligde Şampiyonlar Ligi şansını ‘Kaf Dağı'nın' ardına bırakan sarı-kırmızılılarda, Futbol Direktörü Cenk Ergün transfer çalışmalarıyla ilgilenirken Teknik Direktör Igor Tudor da gidecek isimleri şekillendirdi. Ancak bu isimlerden bazıları ile Hırvat hocanın isteği dışında yollar ayrılacak.

  • 2 Galatasaray'da yaprak dökümü
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    PODOLSKI GİTTİ
    İlk olarak bilindiği gibi Kobe ile anlaşan Podolski gelecek yılın kadrosunda yer almayacak.

  • 3 Galatasaray'da yaprak dökümü
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    MAAŞI YÜKSEK: SNEIJDER
    İlk olarak bilindiği gibi Kobe ile anlaşan Podolski gelecek yılın kadrosunda yer almayacak.

  • 4 Galatasaray'da yaprak dökümü
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    BRUMA'YA TALİPLER VAR, KALMASI ZOR
    Sözleşme uzatmayan ve İngiltere'ye gitmek için gemileri yakan Bruma ile de zorunlu olarak vedalaşılacak. Southampton ve Leicester istiyor

  • 5 Galatasaray'da yaprak dökümü
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    DE JONG GÖZDEN ÇIKARILDI
    Performansları beğenilmeyen De Jong gönderilecekler arasında

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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