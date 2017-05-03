Monaco - Juventus | CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor.

İki takım da 2017 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir ivme yakalayan Monaco evindeki maçı taraftarının da desteğiyle kazanmak istiyor.

Savunmasıyla meşhur İtalyanlar'ın güçlü temsilcisi Juventus ise Monaco deplasmanından avantajlı skorla evine dönmek amacında...

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MONACO: 0 - JUVENTUS: 1 - (24' Higuain)

(İlk yarı sona erdi.)



STAT: Louis II

SAAT: 19.45

HAKEM: Mateu Lahoz

YAYIN: Tivibu Spor 2

MONACO: Subasic, Fabinho, Glik, Jemerson, Sidibe, Dirar, Bakayoko, Silva, Lemar, Mbappe, Falcao

YEDEKLER: De Sanctis, Toure, Raggi, Jorge, Cardona, Moutinho, Germain

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim



JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Marchisio, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Higuain

YEDEKLER: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Rincon, Lemina, Cuadrado

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

MONACO

Monaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi.

İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.

JUVENTUS

İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.