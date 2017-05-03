Ajax - Lyon | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Ajax, evinde Beşiktaş'ı penaltılar sonucu kupanın dışına iten Lyon'u ağırlıyor. Yarı final için iki takımın da avantaj aradığı karşılaşma öncesi heyecan oldukça büyük...
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AJAX: 0 - LYON: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Johan Cruyff Arena
SAAT: 19.45
HAKEM: Gianluca Rocchi
YAYIN: Tivibu Spor 3
AJAX: Onana, Tete, De Ligt, Sanchez, Riedewald, Ziyech, Klaassen, Schöne, Traore, Dolberg, Younes
YEDEKLER: Boer, Westermann, De Jong, Van de Beek, Nouri, Kluivert, Neres
TEKNİK DİREKTÖR: Peter Bosz
LYON: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Cornet, Tolisso, Valbuena, Fekir
YEDEKLER: Gorgelin, Rafael, Mbiwa, Darder, Ferri, Ghezzal, Lacazette
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio
İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ...
● Ajax, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.
● Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
● Ajax, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
● Lyon, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.
● Ajax, evinde oynadığı son maçta Heerenveen'i 5-1 yendi.
● Lyon, deplasmanda oynadığı son maçta Angers'i 2-1 mağlup etti.