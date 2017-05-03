Ajax - Lyon | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Ajax, evinde Beşiktaş'ı penaltılar sonucu kupanın dışına iten Lyon'u ağırlıyor. Yarı final için iki takımın da avantaj aradığı karşılaşma öncesi heyecan oldukça büyük...

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AJAX-LYON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AJAX: 0 - LYON: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Johan Cruyff Arena

SAAT: 19.45

HAKEM: Gianluca Rocchi

YAYIN: Tivibu Spor 3

AJAX: Onana, Tete, De Ligt, Sanchez, Riedewald, Ziyech, Klaassen, Schöne, Traore, Dolberg, Younes

YEDEKLER: Boer, Westermann, De Jong, Van de Beek, Nouri, Kluivert, Neres

TEKNİK DİREKTÖR: Peter Bosz

LYON: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Cornet, Tolisso, Valbuena, Fekir

YEDEKLER: Gorgelin, Rafael, Mbiwa, Darder, Ferri, Ghezzal, Lacazette

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ...

● Ajax, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

● Ajax, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

● Ajax, evinde oynadığı son maçta Heerenveen'i 5-1 yendi.

● Lyon, deplasmanda oynadığı son maçta Angers'i 2-1 mağlup etti.