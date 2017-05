Ankaragücü şampiyon oldu... Diriliş destanı!

Kayseri Kadir Has Stadı: Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti...

Kendisinin Ankaragücü için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ve herkesin fedakarlık yapması gerektiğini ifade eden Gökçek, "Ancak şartlarım var. Mehmet Yiğiner değerli bir arkadaşımızdır, şampiyonluk için büyük bir çaba sarf etti. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak kaldırılacak yük ağır bir yüktür ve bu yükü yeni yönetimle devam ettirmek lazım. Ben bu konuda Mehmet Yiğiner'in Ankaragücü'ne her türlü fedakarlığı yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİSİ ERCAN TOPACA: GURUR YAŞATTILAR Ankara'ya şampiyonluk gururu yaşatan Ankaragücü’nün yönetici ve sporcularını kutlayan Vali Topaca, “Evrensel kültürün bir parçası olarak farklı insanları birleştiren, dünya barışına katkı sağlayan çok önemli etkinlikler bütünü olan spor, ülkelerin prestijini yükselten, ülkeleri ve şehirleri en iyi tanıtan faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Her yaştan insanın ilgisini çeken en önemli spor faaliyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz futboldur. Bu anlamda ilimizin en köklü futbol takımlarından biri olan Ankaragücü Spor Kulübü de Ankaralı hemşehrilerimizin sevgi ve teveccühünü kazanmış bir kulüptür. Son olarak Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden ve TFF 1. Lig’e yükselerek Ankaralılara bu gururu yaşatan Ankaragücü Spor Kulübünün değerli yöneticilerini ve sporcularını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

25 BİN TARAFTAR KAYSERİ'YE AKIN ETTİ Ankaragücü şampiyonluk turunu Kayseri’ye bırakmıştı. Ligin 33’ncü hafta maçı için tüm Ankara seferber olmuştu. Sabahın ilk ışıkları ile yola koyulan yaklaşık 25 bin taraftar, Kadir Has Stadı tarihinin en renkli görüntülerine imza attı. Erciyesspor’u 4-1 yenen Ankaragücü, nihayet şampiyonluğunu ilan etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Başkent’in en köklü kulüplerinden Ankaragücü’nün şampiyonluğuna çok sevindiğini belirterek, “Ankaragücü halkın takımı olarak, halktan güç alarak şampiyon oldu” dedi. Ankara’nın Ankaragücü şampiyonluğu için kenetlendiğini ifade eden Başkan Taşdelen, “Birçok maçına gittim, elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya, katkı sunmaya çalıştık. Bundan sonra da katkılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ORTAK HEDEF SÜPER LİG” “Şampiyonluğa inanmış ve bu uğurda mücadele eden teknik heyet, futbolcular ve takım yönetimine her şartta destek veren gönülden bağlı bir seyirci var. Ankara’da yaşayan herkes hangi takımı tutarsa tutsun Ankaragüçlü’dür. Bu başarı, bu aidiyet duygusunu körükleyecektir diye düşünüyorum. Artık tüm Ankaralılar olarak ortak bir hedefimiz var, o da Ankaragücü’nün hep birlikte Süper Lig’e çıkmasını sağlamak. Bu sezon gördük ki, bir kent kenetlendiği zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Bu dayanışmanın önümüzdeki yıl artarak süreceğine inanıyorum.”

Ankara’nın Türkiye’nin ikinci büyük ekonomisine sahip olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Ankaragücü, Gençlerbirliği, bunlar Ankara’nın simge takımları ama Ankaragücü adında da Ankara’yı yaşatıyor. 107 yıllık çınar, geçtiğimiz sezon kısıtlı imkanlara tarihi bir başarıya imza attı. Buradan anlaşılıyor ki, her şey para ve imkan değil, inanç ve azim ile üstesinden gelinemeyecek sorun yok. Bu nedenle de bu güzide kulübümüzün başarısı çok daha kıymetli ve anlamlı” diye konuştu. Yaşar, şöyle devam etti:

DİRİLİŞ SLOGANI “Bizim için bu sezon çok önemliydi. Camianın sabrı artık tükenmek üzereydi. 2016-17 sezonunu çok iyi planlamak zorundaydık. Hata yapma lüksümüz yoktu. Bu ligden bir an önce kurtulmamız gerekiyordu. Şükürler olsun, bunu başardık. Bu şampiyonlukta birçok insanın emek ve alın teri var. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm futbolcularımızı kutluyorum. Tabi bu şampiyonlukta en büyük pay takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ait. Bizim taraftarlarımız takımına gönülden, yürekten bağlı. Bu yola çıkarken ‘Diriliş’ sloganını kendimize rehber seçtik. Taraftarlarımız çok çile çekti, bu süreçte armaları için marşlar yazdılar.”

KISKANDIRAN GÜZELLİK

“Şampiyonluğun her aşaması, her anı, her maçı çok önemlidir. Ama bu zaferde Gümüşhanespor maçında yaşadıklarımız ve sonrası çok önemli. Gümüşhane’de uğradığımız haksızlık sonrası kent, tek yürek olup kenetlendi. Belediye başkanlarımız, milletvekilerimiz destek verdi. Son 4 maçta tribünleri dolduran seyirci sayısı, Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı kıskandırdı. Binlerce kişi stat dışında kaldı. Çok büyük bir sinerji yakaladık. Kayseri Erciyes deplasmanı da bizim için çok özel bir maç oldu. 20 bin kişi bir şehirden bir başka şehire takımlarını desteklemek için akın etti. Böyle bir şey daha önce gördünüz mü? Taraftarımız bize çok yoğun, güzel duygular yaşattı.”

ŞAMPİYONA YAKIŞIR KUTLAMA

Ankaragücü’nün şampiyonluk kutlamaları, tıpkı şampiyonluk yolculuğu gibi muhteşem anlara şahit oldu. Kent tarihinin en büyük kutlamalarından birinin yaşandığı Başkent’te taraftar çıtayı yükseğe koydu: “Güzel günler çok yakın. Sarı- lacivert kutlamalar alışkanlık yapacak.”

Sarı-lacivertler kutlamalara ligin bitmesine bir hafta kala, şampiyonluğun ilan edildiği Kayseri’de başladı. Ankaragücü’ne gönül veren 20 bini aşkın futbolsever, Kayseri’ye akın etti. Gidiş ve dönüş yolunda renkli görüntüler yaşandı. Ligin son haftasında Hatayspor ile oynanacak maç öncesinde, bir hafta boyunca şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar yapıldı. Ankara 19 Mayıs Stadı, sarı- lacivert renklerle süslendi.

YEŞİL SAHANIN SEYMENLERİ

Maçın bitiş düdüğü ile tüm taraftarlar tribünlerden atlayıp sahaya girince, kupa töreni yaklaşık 1 saatlik gecikme ile başlayabildi. Başkan Mehmet Yiğiner, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet Ankara Kulübü seymenleri eşliğinde şampiyonluğu, Ankara oyun havaları ile kutladı. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndan saat 20.00’de ayrılan şampiyonluk otobüsüne yol boyunca taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Kızılay’da otobüsün önünü kesen Ankaragücü tarafları, otobüsü uzun süre bırakmadı.

TANDOĞAN'DA MÜTHİŞ COŞKU

Tandoğan Meydanı'nda binlerce taraftar Başkan Mehmet Yiğiner'e, futbolcular ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir'e çok büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tandoğan Meydanı'nda kurulan kutlama alanında saatler öncesinden toplanan Ankaralılar, büyük bir coşkuyla takım otobüsünün gelmesini bekledi. Takımın gelmesiyle Tandoğan Meydanı, bayram yerine döndü. Yönetim, teknik heyet ve sporcuların sahneye çıkmasıyla birlikte alanda büyük bir coşku yaşandı. Yiğiner'in konuşmasını tamamlamasının ardından, kupa törenine geçildi. Yiğiner'in kupayı havaya kaldırmasının ardından, yanan meşaleler ve patlayan konfetilerle, Tandoğan Meydanı karnaval alanına döndü. Ankaralı sanatçıların

konserleri ile kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti.