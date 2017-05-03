Ankaragücü şampiyon oldu... Diriliş destanı!

GAZETE HABERTÜRK / Ali ÖCAL Ankaragücü’nün ‘100’ncü Yılında Şampiyonluk’ parolasıyla çıkılan yolculuğun hüsranla sonuçlanmasının ardından, önce Spor Toto Süper Lig’e veda etmesi, bir sezon sonra da PTT 1’nci Lig’den düşmesi camiada çok büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştu. Spor Toto 2’nci Lig’de 3 sezonda verilen mücadele Ankaragücü’ne aradığı mutluluğu ve huzuru bir türlü getirmemişti. En son 2015-2016 sezonu 46 puanla 9’uncu sırada büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlanmıştı. Bu kötü sonuçlar Ankaragücü’ne gönül bağı olanları büyük endişeye sevk ediyordu. 2016-2017 sezonu öncesi Ankaragücü’nde derin bir sessizlik hakimdi. Bir taraftan da Başkan Mehmet Yiğiner ve arkadaşları hummalı bir çalışma içindeydi. Haziran ayının ortası geldiğinde yeni sezonun ilk sinyalleri gelmeye başladı. TAKIM İSMET TAŞDEMİR’E EMANET EDİLDİ

Başkan Mehmet Yiğiner, 2016-2017 Sezonu’nda takımı geçmişte Ankaragücü forması giymiş bir isme teslim ettiklerini açıklıyordu. Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir olmuştu. Taşdemir, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Ersun Yanal’ın çalıştırdığı ve Ankaragücü’nün en başarılı olduğu dönemlerde forma giymişti. Genç teknik adam imza töreninde, “Bildiğim, tanıdığım, futbol oynadığım bir camiada görev yapmak benim için büyük onurdur. Bizden neler beklendiğini çok iyi biliyoruz” diyerek çok kısa bir konuşma yapıp, şampiyonluğa oynayacaklarının ip ucunu vermişti. İsmet Taşdemir’le birlikte yardımcı antrenörler Cem Yanık, Hakan Dolutaş, Göksel Gençer (Kaleci Antrenörü), Niyazi Güney (Skaut), İrem Özdemir’in de (Analiz) mesaileri başladı. Bu arada da transfer çalışmaları devam ediyordu. Geçen yıldan elde Onur Atasayar, Mehmet Taşçı, Orhan Evci, Adem Sağlam, Ömer Bozan, Harun Aydın, Enes Kubat, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Öztürk gibi oyuncular kalmıştı. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in şampiyonluk sonrası sözleri: Gümüşhane maçında yaşananlar camiamızı kenetlendirdi. Bugün baktığımızda iyi ki yenilmişiz bile denilebilir. ‘Her şer de bir hayır vardır’ sözü bu maçtan sonra gerçekleşti TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER YAŞANDI

Beştepe'de yoğun bir transfer çalışması yaşandı. Başkan Yiğiner, transfer yasağını kaldıracaklarını taahhüt ederek yeni transferlere başladı. İmza atan isimler arasında Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’de forma giyen Mersin İdman Yurdu’ndan alınan Serkan Balcı’nın olması büyük heyecan yarattı. Sarı-lacivertli takıma yeni katılan isimler arasında Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor), Emrah Tuncel (Şanlıurfa), Alihan Kubas, Hurşit Taşcı (İstanbulspor), Ferhat Çulcuoğlu, Emre Şahin (Buca), Erhan Şentürk, Cenk Kaplan (Kocaeli), Emre Koyuncu (Tarsus İdman Yurdu), Murat Yılmaz (Altınordu), Ahmet Yazar (Dardanel), Muharrem Cengiz Ozan (Bandırma), Orhan Gülle (Sivasspor), Metin Aydın (Etimesgut Belediyespor) gibi oyuncular vardı. SEZON HAZIRLIKLARI İÇİN ADRES ERZURUM

Sezon hazırlıkları için Erzurum Palandöken seçildi. Burada güç depolayan İsmet Taşdemir ve öğrencileri ikinci etap çalışması için Kızılcahamam’ın yolunu tuttu. Taşdemir, mücadele edecekleri ligin zorluklarından bahsedip, yine satır aralarında, “Biz şampiyon olmaya mecburuz” diyerek takımından memnuniyet sinyalleri veriyordu. GEÇEN SEZONUN AĞIR FATURASI VE AFYON'UN UĞURU

Yeni sezon öncesi hiçkimsenin aklına 24 Nisan 2016 tarihinde Amed Sportif ile oynanan maçta yaşananlar gelmiyordu. Ankaragücü’ne 3 maç seyircisiz, 2 maç da tarafsız sahada oynamak üzere 5 maç ceza verilmişti. Camiada öyle mutluluk rüzgarları esiyordu ki, kimse bu cezaları dert etmiyordu. Ankaragücü sezonun ilk maçını cezası nedeniyle Afyon’da oynadı. Aydın 1923’ü Harun Aydın ve Enes Kubat’ın golü ile 2-0 yenerek, sezona 3 puanla ‘merhaba’ dedi. İlk deplasman galibiyeti ligin 2’nci haftasında Kırıklarelispor‘u Ömer Bozan’ın 2 golü ile 2-1 mağlup edilerek elde edildi. Tarafsız saha cezası için Afyon, Ankaragücü’ne uğurlu gelmişti. Ligin üçüncü maçında Karşıyaka, Afyonkarahisar Stadı’nda oynanan maçta Ankaragücü taraftarlarının büyük desteği ve Murat Yılmaz’ın golü ile 1-0 mağlup edildi. 3 maçta 3 galibiyet alan Ankaragücü’nde mutluluk rüzgarları esmeye başladı. Ertesi hafta çıkılan İnegöl deplasmanında Ömürcan’ın golüne engel olunamayınca sezonun ilk yenilgisi yaşandı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: "Bizim taraftarlarımız takımına gönülden, yürekten bağlı. Bu yola çıkarken ‘Diriliş’ sloganını kendimize rehber seçtik. Taraftarlarımız çok çile çekti, bu süreçte armaları için marşlar yazdılar."

KAYBEDİLEN PUANLAR 'NELER OLUYOR' DEDİRTTİ!

Liderlik lik morali ile 19 Mayıs Stadı’nda ikinci seyircisiz oynama cezası olan maçta Niğde Belediyespor’u Erhan Şentürk golü ile 1-0 mağlup edilerek yola devam ediliyordu. Bu maçın ardından Sarıyer deplasmanından 3-2’lik galibiyetle seri devam etti. Bu arada liderlik koltuğu bu hafta sonunda Gümüşhanespor’a geçti. Eyüpspor’u Muharrem Ozan ve Erhan Şentürk’ün golleri ile 2-0 yenen Ankaragücü, 5 maçlık cezasını tamamlayarak 11’inci haftada ilk kez 1461 Trabzonspor maçında taraftarıyla buluştu. Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlarını Ankaragüçlü futbolcular, rakiplerini 6-2 gibi sezonun en farklı mağlubiyetini tattırarak ödüllendirdi. Gümüşhanespor’dan liderlik koltuğu geri alındı. Bu sevinç fazla sürmedi. Menemen Belediyespor’a deplasmanda 4-3 mağlup olan İsmet Taşdemir ve öğrencileri liderlik koltuğunu bir kez daha Gümüşhanespor’a kaptırıyorlardı. Başkent Derbisi’nde BUGSAŞ Spor, Muharrem Ozan’ın golü ile 1-0 mağlup edilip moral bulundu. Gümüşhanespor ile girilen amansız yarışta, bir Ankaragücü, bir Karadeniz ekibi zirveye çıktı. Başkent ekibi, ilk yarıyı ise Hatayspor beraberliği ile averajla ikinci sırada tamamladı.

Bu bir futbol destanıdır. Yıllar geçse de unutulmayacak, kuşaktan kuşağa anlatılacak. Şampiyonluğun hangi ligde yaşandığının hiç önemi yok. Dünyada hiçbir kulüp, hüznü ve sevinci sarı-lacivertliler kadar derin yaşayamaz...

DÖNÜM NOKTASI GÜMÜŞHANE

Ankaragücü’nün şampiyonluğundaki en önemli dönüm noktası Gümüşhanespor maçıydı. Çıkan olayların damga vurduğu maçta Ankaragücü rakibine yenilse de havaalanında binlerce taraftarı karşılayıp bağrına bastı. Ankaragücü, 22’nci hafta deplasmanda Gümüşhanespor’la oynayacağı maçı kazanıp, hem rövanşı alıp, hem de şampiyonluk yolundaki tek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymamış, maçın önüne geçen birçok olay mücadeleye damga vurmuştu. Gümüşhane Valisi, Belediye Başkanı ve Milletvekilerinin, maçın hakemini etkileyecek tavırları maça gölge düşürmüştü. Ankaragücü sahadan 2-1 mağlup ayrılıp, liderliği Gümüşhane’de bırakıyordu. Maç sonunda çok büyük olaylar yaşandı. Bu maçın ardından binlerce Ankaragücü taraftarının hava alanına akın edip, futbolcuları bağrına basması ile büyük bir kenetlenme oldu. Bu maçın ardından yapılan açıklamalarda, kentin tüm dinamikleri Ankaragücü’nün yanında olduklarını belirtti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, yaşananlar karşısında, “Gümüşhanespor maçı sonrası yaşadığımız dayanışma ve birliktelik bizi şampiyon yapacak” dedi. Bu maçın ardından oynanan Tokatspor maçında 19 Mayıs Stadı’nda birçok kişi nerede ise kalpten gidecekti. Ferhat Duman’ın 34’ncü dakikada penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Ankaragücü bu gole 89’ncu dakikada Erhan Şentürk’ün penaltı golü ile cevap verip, sahadan 1-1 berabere ayrılıp 2 puan bırakıyordu. Bu maçtan sonra Ankaragücü, Niğde Belediyespor’u deplasmanda 1-0, Sarıyer’i evinde 2-0, Eyüpspor’u da deplasmanda 3-0 mağlup edip, lider Gümüşhanespor’a “Daha bu iş bitmedi” mesajı gönderiyordu.

Olaylı Gümüşhanespor maçı ve saha içinden bir kare...

27. HAFTADA TEKRAR LİDER

Ankaragücü, ligin 27’nci haftasında Etimesgut Belediyespor’u Erhan Şentürk’ün golü ile 1-0 yenerek liderlik koltuğunu bir daha bırakmamak üzere geri alıyordu. 1461 Trabzonspor maçından galibiyetle dönülmesi, BUĞSAŞ Spor’la oynanan ve istenmeyen olayların yaşandığı maçın 1-1 sonuçlanması Gümüşhanespor’un şampiyonluk iştahını bir kez daha kabarttı. Şampiyonluğu 31’nci hafta oynanan Tuzlaspor maçı belirledi.



Bu maçta 80’inci dakika 0-0 beraberlikle geçildi. 83’nci dakikada Tuncay’la konuk takım 1-0 öne geçtiğinde 19 Mayıs Stadı’nda müthiş bir sessizlik oldu. Bu gole 87’nci dakikada Enes Kubat’la cevap verilince tribünlerden takıma büyük bir destek geldi. 90’ıncı dakika Kenan Özer’in golü, “Bu takımın şampiyonluğunu hiçbir güç önleyemez“ dedirtiyordu. Ankaragücü, Kastamonu deplasmanına şampiyonluğunu ilan etmek için giderken, binlerce futbolsever de bu şehre akın ediyordu. Ziya Doğan ve öğrencileri bir kez daha Ankaragücü’ne çelme takıp, sahadan 1-0 galip ayrılarak, şampiyonluk turu atmalarına izin vermiyorlardı.

Kayseri Kadir Has Stadı: Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti...

25 BİN TARAFTAR KAYSERİ'YE AKIN ETTİ

Ankaragücü şampiyonluk turunu Kayseri’ye bırakmıştı. Ligin 33’ncü hafta maçı için tüm Ankara seferber olmuştu. Sabahın ilk ışıkları ile yola koyulan yaklaşık 25 bin taraftar, Kadir Has Stadı tarihinin en renkli görüntülerine imza attı. Erciyesspor’u 4-1 yenen Ankaragücü, nihayet şampiyonluğunu ilan etti.



+20

ANKARA VALİSİ ERCAN TOPACA: GURUR YAŞATTILAR

Ankara'ya şampiyonluk gururu yaşatan Ankaragücü’nün yönetici ve sporcularını kutlayan Vali Topaca, “Evrensel kültürün bir parçası olarak farklı insanları birleştiren, dünya barışına katkı sağlayan çok önemli etkinlikler bütünü olan spor, ülkelerin prestijini yükselten, ülkeleri ve şehirleri en iyi tanıtan faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Her yaştan insanın ilgisini çeken en önemli spor faaliyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz futboldur. Bu anlamda ilimizin en köklü futbol takımlarından biri olan Ankaragücü Spor Kulübü de Ankaralı hemşehrilerimizin sevgi ve teveccühünü kazanmış bir kulüptür. Son olarak Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden ve TFF 1. Lig’e yükselerek Ankaralılara bu gururu yaşatan Ankaragücü Spor Kulübünün değerli yöneticilerini ve sporcularını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK: HERKES FEDAKARLIK YAPMALI



1. Lig’e çıkan Ankaragücü’nü kutlayarak, başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Ankaragücü için herkesin fedakarlık yapması lazım” diye konuştu. Dilvin KAYGUSUZ Dünyada şampiyon olmayan tek başkentin Ankara olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Biz şampiyonluğa susadığımız için yıllarca hep bu hayalle yattım, kalktım. Şimdi, elbirliğiyle Ankaragücü'nü daha iyi bir noktaya götürmek istiyoruz. Ancak böyle bir işin devamlı olabilmesi için ekonomik olarak altyapının iyi olması ve uyumlu bir kadro tarafından yönetilmesi kesinlikle şarttır" diye konuştu. Kendisinin Ankaragücü için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ve herkesin fedakarlık yapması gerektiğini ifade eden Gökçek, "Ancak şartlarım var. Mehmet Yiğiner değerli bir arkadaşımızdır, şampiyonluk için büyük bir çaba sarf etti. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak kaldırılacak yük ağır bir yüktür ve bu yükü yeni yönetimle devam ettirmek lazım. Ben bu konuda Mehmet Yiğiner'in Ankaragücü'ne her türlü fedakarlığı yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.





100 MİLYON TL GELİR

Ankaragücü yönetimi ile görüşeceklerini ifade eden Melih Gökçek, Mehmet Yiğiner’le birlikte kulübün onursal başkanı olmayı, yeni bir yönetim oluşturmayı ve daha önce yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için üye sayısını kendisinin belirlemek istediğini ifade etti. Gökçek, “Ankaragücü’nün yıllık geliri birinci sene içerisinde 50 milyon TL’ye, ikinci sene içerisinde 100 milyon TL’ye çıkarılacak. Taraftar gruplarına semt parklarında Ankaragücü taraftar lokalleri yapılacak. Tesisler yeniden ele alınacak ve modern hale getirilecek. Buna ek olarak yeni bir altyapı tesisi inşa edilecek” diye konuştu.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sezonun 34. ve son hafta maçında Hatayspor'u 2-0 yenen başkent temsilcisi, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasına kavuştu.

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI FETHİ YAŞAR: 107 YILLIK ÇINAR KISITLI İMKANLARDA DESTAN YAZDI

Başkent Ankara’nın simge takımı Ankaragücü’ne 1. Lig’de başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “107 yıllık çınar, kısıtlı imkanlarla destan yazdı” dedi. Ankara’nın Türkiye’nin ikinci büyük ekonomisine sahip olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Ankaragücü, Gençlerbirliği, bunlar Ankara’nın simge takımları ama Ankaragücü adında da Ankara’yı yaşatıyor. 107 yıllık çınar, geçtiğimiz sezon kısıtlı imkanlara tarihi bir başarıya imza attı. Buradan anlaşılıyor ki, her şey para ve imkan değil, inanç ve azim ile üstesinden gelinemeyecek sorun yok. Bu nedenle de bu güzide kulübümüzün başarısı çok daha kıymetli ve anlamlı” diye konuştu. Yaşar, şöyle devam etti: “ORTAK HEDEF SÜPER LİG”

“Şampiyonluğa inanmış ve bu uğurda mücadele eden teknik heyet, futbolcular ve takım yönetimine her şartta destek veren gönülden bağlı bir seyirci var. Ankara’da yaşayan herkes hangi takımı tutarsa tutsun Ankaragüçlü’dür. Bu başarı, bu aidiyet duygusunu körükleyecektir diye düşünüyorum. Artık tüm Ankaralılar olarak ortak bir hedefimiz var, o da Ankaragücü’nün hep birlikte Süper Lig’e çıkmasını sağlamak. Bu sezon gördük ki, bir kent kenetlendiği zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Bu dayanışmanın önümüzdeki yıl artarak süreceğine inanıyorum.”

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AK: DÖRT BÜYÜKLER DENİNCE AKLA ANKARAGÜCÜ GELMELİ

Ankara'nın en önemli markası olan Ankaragücü'nün korunması, bu markaya sahip çıkılması gerektiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ankaragücü'nün hak ettiği yerde olması lazım. Ankaragücü'nün, iyi bir yönetim ve güçlü bir finans yapısıyla yaşatılması lazım" diye konuştu. Mustafa Ak, "Ankaragücü sağlam taraftarı ve yönetimiyle, 1'inci Lig'de başarılı bir sezon geçirip, Süper Lig'e çıkacaktır" diyerek, takıma olan inancını gösterdi. "YENİ TAKIMLARA İHTİYAÇ YOK"

Ankaragücü'nün Ankara sporu için önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Ak, şöyle devam etti: "Yeni markalara, yeni takımlara ihtiyacımız yok. Ankaragücü kentte bir Ankaralılık bilinci oluştudu. Ankaragücü öyle bir yere gelmeli ki, 4 büyükler dediğimiz zaman Trabzonspor değil Ankaragücü akla gelmeli. Ya da 5 büyükler olsun ama 5'inci Trabzonspor olsun. Bu marka, Ankara'ya çok yakışır."





ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN: HALKTAN GÜÇ ALARAK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Başkent’in en köklü kulüplerinden Ankaragücü’nün halktan güç alarak hakkıyla şampiyon olduğunu söyledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Başkent’in en köklü kulüplerinden Ankaragücü’nün şampiyonluğuna çok sevindiğini belirterek, “Ankaragücü halkın takımı olarak, halktan güç alarak şampiyon oldu” dedi. Ankara’nın Ankaragücü şampiyonluğu için kenetlendiğini ifade eden Başkan Taşdelen, “Birçok maçına gittim, elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya, katkı sunmaya çalıştık. Bundan sonra da katkılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Ankaragücü’nün halkın takımı olarak şampiyon olduğunun altını çizen Taşdelen, şöyle devam etti: “Ankaragücü’nün, bundan sonraki süreçte halkın desteği ile daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu sene Ankaragücü 1. Lig’e çıktı. Bu çok önemli bir başarı. Ancak Ankaragücü’nün tarihi düşünüldüğünde bu yetmez. Bizim arzu ettiğimiz, 1. Lig’de bir sene kalıp ait olduğu Süper Lig’e çıkmasıdır. Ankara’nın yüz akı Ankaragücü’nün bu mücadelesinde daima yanında olacağız. Ankara Türkiye’nin Başkent’i, Ankaragücü ise Ankara’nın gururu, onurudur. Ankaragücü’nün, layık olduğu başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, futbolcular ve teknik ekip kupayla beraber otobüsle şehir turu yapmalarının ardından şampiyonluk kutlamasının yapıldığı Anadolu Meydanı'na gelirken...

BAŞKAN YİĞİNER: BU BAŞARI TÜM ANKARA'NIN

Akaragücü’ne kimse başkanlık yapmak istemezken sahip çıkan, “Bizim yerimiz Süper Lig, ait olduğumuz yere döneceğiz” diyen Başkan Mehmet Yiğiner, şampiyonluk yolculuğunu anlattı. Yiğiner, “Bu zaferin mimarı tüm Ankara’dır. El ele verdik, birlikte başardık” dedi. Ankaragücü’nün şampiyonluğunda kuşkusuz en büyük pay, Başkan Mehmet Yiğiner’e ait. Şampiyon çıkaramayan ‘Başkent’ ayıbından Ankara’yı kurtarmak için çıkılan yolculuğun facia ile sonuçlanmasından sonra oluşan hiçbir yönetim Mehmet Yiğiner ve arkadaşlarının gösterdiği metaneti ve sabrı göstermedi. Hiç kimsenin Ankaragücü’ne başkan olmak istemediği dönemde, 2013 yılında sahneye Mehmet Yiğiner çıktı ve ‘Ben varım’ dedi ama büyük zorluklar çekti. Kulüp, 100 milyonluk borçla kucaklarına bırakılmıştı. Zaman zaman taraftarlarla gerilim yaşadı. Hatta kısa bir süre istifa edip, görevi Metin Akyüz’e bıraktı. Ama gönlü Ankaragücü’nü yarı yolda bırakmaya dayanmadı ve döndü. 2016-2017 sezonunda yaşanan zafer sonrası en çok sevinmeyi hak edenlerin başında olan Yiğiner’in duygularına tercüman olduk: “CAMİ AVLUSUNA TERK EDİLMİŞ BİR BEBEKTİ’

“Göreve geldiğimizde durum çok vahimdi. Ekip, milyonlarca borçla ağır yara almıştı. Ankaragücü’nün yüzüncü yılında şampiyonluk hayalinin faturası ağır olmuştu. 100 milyonluk borçla sanki cami avlusuna terk edilmiş bir çocuk gibiydi. Asla olmaması gereken bir ligde mücadele etme durumu ile karşı karşıya bırakılmıştı. Arkadaşlarımla 3 yılı aşkın süredir büyük bir mücadele verdik. Borçlar ve FIFA dosyaları ile uğraşırken neler yaşadığımızı bir Allah biliyor bir de biz biliyoruz. Çok şükür tüm zorlukları aştık.” DİRİLİŞ SLOGANI

“Bizim için bu sezon çok önemliydi. Camianın sabrı artık tükenmek üzereydi. 2016-17 sezonunu çok iyi planlamak zorundaydık. Hata yapma lüksümüz yoktu. Bu ligden bir an önce kurtulmamız gerekiyordu. Şükürler olsun, bunu başardık. Bu şampiyonlukta birçok insanın emek ve alın teri var. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm futbolcularımızı kutluyorum. Tabi bu şampiyonlukta en büyük pay takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ait. Bizim taraftarlarımız takımına gönülden, yürekten bağlı. Bu yola çıkarken ‘Diriliş’ sloganını kendimize rehber seçtik. Taraftarlarımız çok çile çekti, bu süreçte armaları için marşlar yazdılar.”

Ankaragücü'nün şampiyonluğunu ilan ettiği Kayseri Erciyesspor maçı öncesi çekilen hatıra fotoğrafı...

KISKANDIRAN GÜZELLİK

“Şampiyonluğun her aşaması, her anı, her maçı çok önemlidir. Ama bu zaferde Gümüşhanespor maçında yaşadıklarımız ve sonrası çok önemli. Gümüşhane’de uğradığımız haksızlık sonrası kent, tek yürek olup kenetlendi. Belediye başkanlarımız, milletvekilerimiz destek verdi. Son 4 maçta tribünleri dolduran seyirci sayısı, Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı kıskandırdı. Binlerce kişi stat dışında kaldı. Çok büyük bir sinerji yakaladık. Kayseri Erciyes deplasmanı da bizim için çok özel bir maç oldu. 20 bin kişi bir şehirden bir başka şehire takımlarını desteklemek için akın etti. Böyle bir şey daha önce gördünüz mü? Taraftarımız bize çok yoğun, güzel duygular yaşattı.” ŞAMPİYONA YAKIŞIR KUTLAMA

Ankaragücü’nün şampiyonluk kutlamaları, tıpkı şampiyonluk yolculuğu gibi muhteşem anlara şahit oldu. Kent tarihinin en büyük kutlamalarından birinin yaşandığı Başkent’te taraftar çıtayı yükseğe koydu: “Güzel günler çok yakın. Sarı- lacivert kutlamalar alışkanlık yapacak.” Sarı-lacivertler kutlamalara ligin bitmesine bir hafta kala, şampiyonluğun ilan edildiği Kayseri’de başladı. Ankaragücü’ne gönül veren 20 bini aşkın futbolsever, Kayseri’ye akın etti. Gidiş ve dönüş yolunda renkli görüntüler yaşandı. Ligin son haftasında Hatayspor ile oynanacak maç öncesinde, bir hafta boyunca şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar yapıldı. Ankara 19 Mayıs Stadı, sarı- lacivert renklerle süslendi. YEŞİL SAHANIN SEYMENLERİ

Maçın bitiş düdüğü ile tüm taraftarlar tribünlerden atlayıp sahaya girince, kupa töreni yaklaşık 1 saatlik gecikme ile başlayabildi. Başkan Mehmet Yiğiner, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet Ankara Kulübü seymenleri eşliğinde şampiyonluğu, Ankara oyun havaları ile kutladı. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndan saat 20.00’de ayrılan şampiyonluk otobüsüne yol boyunca taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Kızılay’da otobüsün önünü kesen Ankaragücü tarafları, otobüsü uzun süre bırakmadı. +30 TANDOĞAN'DA MÜTHİŞ COŞKU

Tandoğan Meydanı'nda binlerce taraftar Başkan Mehmet Yiğiner'e, futbolcular ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir'e çok büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tandoğan Meydanı'nda kurulan kutlama alanında saatler öncesinden toplanan Ankaralılar, büyük bir coşkuyla takım otobüsünün gelmesini bekledi. Takımın gelmesiyle Tandoğan Meydanı, bayram yerine döndü. Yönetim, teknik heyet ve sporcuların sahneye çıkmasıyla birlikte alanda büyük bir coşku yaşandı. Yiğiner'in konuşmasını tamamlamasının ardından, kupa törenine geçildi. Yiğiner'in kupayı havaya kaldırmasının ardından, yanan meşaleler ve patlayan konfetilerle, Tandoğan Meydanı karnaval alanına döndü. Ankaralı sanatçıların

konserleri ile kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Taraftarlarla buluşan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "4 sene uğraştık, beraber deplasmanlara gittik, 19 Mayıs Stadı'nı doldurduk" dedi. Konuşması "Başkan, bizi pavyona götür" sloganıyla kesilen Yiğiner, "Sizi hangi pavyon alır ki arkadaşlar. Burada 20-30 bin kişiyiz" diye cevap verdi.

ANKARA KENETLENDİ

Ankaragücü’nün şampiyonluğu tüm kenti kenetledi. Politikacılardan iş adamlarına kentin önde gelen isimleri şampiyonluk mesajlarını HT Ankara aracılığıyla verdi... Ankaragücü’nün şampiyonluğu tüm kenti kenetledi. Politikacılardan iş adamlarına kentin önde gelen isimleri şampiyonluk mesajlarını HT Ankara aracılığıyla verdi... AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ NEVZAT CEYLAN: HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR

“Başkent'in gururu asırlık çınar Ankaragücü, yaşadığı zorlu sürece rağmen, vefakar taraftarının hiç eksilmeyen desteği, futbolcuların ve teknik heyetin göstermiş olduğu büyük özveri ile şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Ankaragücü’nün TFF 1.Lig’de de mücadelesini başarı ile sürdürüp, şampiyon olacağına ve bu büyük kulübün hak ettiği yere en kısa sürede geleceğine inanıyorum. Ankaragücü’nü zirveye taşımak için tüm gücüyle çalışan yöneticilerini kutluyorum. Türkiye’nin en vefakar taraftarına sahip bu takımla ne kadar övünsek az. Bugün de yarın da Ankaragüçlü olacağız. Ankaragücü için ne yapılması gerekiyor ise yapmaya hazırız." ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN: ANKARALILIK BİLİNCİ OLUŞUYOR

“Spor Toto 2. Lig’den PTT 1. Lig’e yükselen Ankaragücü’nü kutluyorum. Birkaç yıldır sıkıntılı bir süreç yaşamışlardı. Ankaragücü’nün yükselmesi hepimizi sevindirdi. Kentimizde bir birleşme bütünleşme sağladı. Yeniden Ankaralılık bilinci oluşuyor. Ankaragücümüzün başarısı hepimizi gururlandırdı. Bu şampiyonlukla Ankaragücü’nün yükselişi yeniden başlamıştır. Bu başarının devam edeceğine ve takımın en kısa sürede layık olduğu Süper Lig’e yükseleceğine inanıyoruz. Ankaragücü hepimizin takımıdır. Başta Başkan Mehmet Yiğiner olmak üzere, yönetim kurulunu, teknik kadroyu, futbolcuları ve özellikle taraftarları kutluyorum.”

Kayseri Erciyes maçında şampiyonluğu getiren golün sevinci...

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ BÜLENT KUŞOĞLU: AVRUPA'DA SESİNİ DUYURMALI

“Ankaragücü'nün en büyük özelliği halkın takımı olmasıdır. Ankaralı onunla kimliğini buluyor. Arkasında maddi büyük destek olmamasına rağmen peşinden binlerce taraftar koşmaktadır. Bu yaşanan son şampiyonlukta en büyük pay taraftara aittir. Ankaragücü’nün yaşadığı şampiyonluktan dolayı her Ankaralı gibi büyük mutluluk duydum. Yalnız Ankaragücü’nün yeri bu ligler değil, Süper Lig’dir. Ankaragücü’nün başarılı olması için bu kentin tüm dinamikleri yanında olmalı. Siyasetçiler, iş adamları, bürokratlar, Ankaragücü’nü başarısı için elinden gelen her türlü desteği vermelidir. Biz kez daha bu başarıda emeği geçenleri yürekten kutluyorum.” BAĞIMSIZ ANKARA MİLLETVEKİLİ AYLİN NAZLIAKA: DİRENİŞİN ADI ANKARAGÜCÜ

“Ankaragücü sadece bir futbol takımı değil, direnişin, mücadelenin, inanmışlığın adıdır. Yağmurda, karda cebindeki son parasıyla maç bileti alan, yüreğini ortaya koyan taraftarın takımıdır. Islak formayla sahaya çıkan, olanaksızlıklar içinde terini yeşil sahalara akıtan oyuncuların takımıdır. Kimi zaman tesisin elektrik parasını, doğalgaz parasını ödemekte zorlanan ama buna rağmen kulübü ayakta tutan yöneticilerin takımıdır. Bu şehrin insanları tarafından seçilmiş her Milletvekilinin ve her Belediye Başkanının Ankaragüçlülere bir borcu olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzde yepyeni bir dönem var. Bu yolda aynı inançla yürümeye devam edeceğiz.” ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMET TAŞDEMİR: ŞAMPİYONLUK HAKKIMIZDI

Şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Taşdemir, “Camiamız bu şampiyonluğu fazlasıyla hak etti” dedi. Şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Taşdemir, “Camiamız bu şampiyonluğu fazlasıyla hak etti” dedi. Geçen yıl, Kocaeli Birlikspor ile döndüğü şampiyonluğun kapısından bu sezon Ankaragücü ile girmeyi başaran genç teknik adam, 2.5 yıllık teknik adamlık hayatına büyük başarılar sığdırmayı başardı. Sezon başında Ankaragücü ile anlaştıktan sonra ilk toplantıda “Bu takım şampiyon olacak” diyen ve bunu herkese inandıran İsmet Taşdemir, yaşananları şöyle anlattı: ‘PLANLADIĞIMIZ GİBİ OLDU’

“Geçen sezon Kocaeli Birlikspor ile sezonu bitirdikten sonra, Ramazan Durmuş beni arayıp ‘Ankaragücü’nde çalışmak ister misin?’ diye sordu. Camia bizim, elimizden gelen bir şey varsa göreve hazır olduğumu söyledim. Bir akşam başkanla konuştuk. O gün, ilk yarı ve sezon sonu kaç puan toplayabiliriz, bizi kaç puan şampiyon yapar diyerek planlama yaptık ve bu konuşmaları biz sezon boyunca bire bir yaşadık. Bu sezona iyi başladık. Üst üste yakaladığımız seri galibiyetlerle ilk yarıda hedefimize ulaştık. İkinci yarıda ise strateji değişikliği yaptık. Defansı ön planda tuttuk. Çünkü ilk yarıda çok gol yemiştik. Bu nedenle şampiyon olabilmek için daha az gol yememiz gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ve 10 gol yedik. Oyunsal yönünden ziyade defans yönüne dikkat ettik. Sakat oyuncularımıın takıma dönmesi takımımıza olumlu yansıdı. ‘Duran toplar dışında gol atamıyorlar’ eleştirileri geldi ama şu iyi bilinmeli ki biz onu bile çalıştık. Attığımız goller öylesine goller değildi. Her hafta duran top çalıştık ve çalışmanın eseriydi.