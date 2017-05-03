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FUTBOL

Ajax: 4 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:31:01

  • 1 Ajax: 4 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU
    1 | 10

    UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Ajax, evinde Beşiktaş'ı penaltılar sonucu kupanın dışına iten Lyon'u ağırladı.

  • 2 Ajax: 4 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU
    2 | 10

    Ajax sahaya Onana, Tete, De Ligt, Sanchez, Riedewald, Ziyech, Klaassen, Schöne, Traore, Dolberg, Younes 11'i ile çıktı.

  • 3 Ajax: 4 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU
    3 | 10

    Lyon ise Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Cornet, Tolisso, Valbuena, Fekir'li kadrosuyla deplasmanda avantaj aradı.

  • 4 Ajax: 4 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU
    4 | 10

    Maça müthiş bir futbolla başlayan Hollanda devi 25. dakikada Ziyech'in ortasına ceza sahası içerisinde kafayı vuran Traore ile 1-0 öne geçirdi. 

  • 5 Ajax: 4 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU
    5 | 10

    34'te Lyon kalecisi Lopes'in kısa düşen vuruşunda Traore topu kafayla Dolberg'e aktardı, genç yıldız düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 

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