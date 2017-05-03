Ajax: 4 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Ajax, evinde Beşiktaş'ı penaltılar sonucu kupanın dışına iten Lyon'u ağırladı.
Ajax sahaya Onana, Tete, De Ligt, Sanchez, Riedewald, Ziyech, Klaassen, Schöne, Traore, Dolberg, Younes 11'i ile çıktı.
Lyon ise Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Cornet, Tolisso, Valbuena, Fekir'li kadrosuyla deplasmanda avantaj aradı.
Maça müthiş bir futbolla başlayan Hollanda devi 25. dakikada Ziyech'in ortasına ceza sahası içerisinde kafayı vuran Traore ile 1-0 öne geçirdi.
34'te Lyon kalecisi Lopes'in kısa düşen vuruşunda Traore topu kafayla Dolberg'e aktardı, genç yıldız düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da sahada Ajax üstünlüğü vardı.
49. dakikada Ziyech'in pasıyla topla vuruşan Younes'in şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve durum 3-0 oldu.
66'da sahneye çıkan Valbuena, Lyon'un maçtaki tek golünü kaydetti: 3-1.
71. dakikada Ziyech-Traore Ajax'a yine golü getirdi: 4-1.
Bu sonuçla Hollanda devi rövanş maçı öncesi finalin kapısını ardına kadar araladı.