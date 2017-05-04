10 | 13

Süper solak, “Beşiktaş da Kayserispor da beni istiyordu. İş benim tercihime kalmıştı. Beşiktaş’a ‘hayır’ demek kolay bir şey değil biliyorsunuz. Çok büyük bir kulüp, çok güzel bir kulüp ama ilk gelen Kayserispor oldu. Onlara, “Tamam, size geleceğim ve konuşacağız” dedim.