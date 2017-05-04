Sonra Beşiktaş geldi. Ben sözümde durdum ve Kayseri’ye gittim. Beşiktaş’a, “Ben söz verdim. Önce Kayseri’ye gideceğim. Onlarla görüşeceğim. Anlaşamazsam mutlaka size geri döneceğim” dedim. Ama her şey istediğim gibi oldu. Kayseri beni dinledi, ben Kayseri’yi dinledim. İki taraf da memnun kaldı” şeklinde konuştu.
Altıparmak “Caner şu anda fiziksel olarak iyi durumda, sakatlığının ardından düzenli olarak çalışıyor. Inter ile Beşiktaş arasında imzalanan sözleşmede 1 milyon Euro’ya otomatik olarak serbest kalma maddesi var, Beşiktaş öderse serbest kalır. Beşiktaş’ın bedava almak istemesi durumunu bilmiyorum. Kulüplere bağlı olan bir şey” dedi.