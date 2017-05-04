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FUTBOL

Beşiktaş bombayı patlatıyor!

04 Mayıs 2017 Perşembe, 00:33:00

  • 1 Beşiktaş bombayı patlatıyor!
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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Kartal YİĞİT

    Sezonu mutlu sonla bitirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş’ta yönetim bir yandan da transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyor...

  • 2 Beşiktaş bombayı patlatıyor!
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    Daha önce Brezilya’ya çıkarma yapan ve burada birçok oyuncuyu izleme imkanı bulan Siyah-Beyazlılar, Avrupa’da da arayışlarını sürdürüyor... 

  • 3 Beşiktaş bombayı patlatıyor!
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    Özellikle Bundesliga’yı mercek altına alan yetkililerin, bir oyuncu ile ilgili önemli adımlar attığı ortaya çıktı... 

     

  • 4 Beşiktaş bombayı patlatıyor!
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    Futbol komitesinin, Schalke ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Choupo Moting’in aynı zamanda menajerliğini de yapan babasını İstanbul’da oynanan Lyon maçına getirttiği öğrenildi.

  • 5 Beşiktaş bombayı patlatıyor!
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    DERBİDEN SONRA GELİŞMELER YAŞANABİLİR

    Sağ ve sol kanadın yanı sıra santrfor da oynayabilen Kamerunlu oyuncunun babasının tesisleri de gezip çok beğendiği ve transfere olumlu yaklaştığı belirtildi. 

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    HABERİN DEVAMI

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