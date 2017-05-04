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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı: "Gerilirsek kaybeden biz oluruz"

Medipol Başakşehir’e 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Beşiktaş, hayati önem taşıyan Fenerbahçe maçına konsantre olmaya çalışıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 01:16:57 Güncelleme: 09:36:21

Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, takımına derbi için özel çalışmalar yaptırıyor. Kurt hoca takımı mental, fizik ve taktik yönünden maça hazır hale getirmeye çalışıyor.

90 dakika boyunca oyuncularından sakin kalmalarını isteyen ve kupa maçında yaşananları hatırlatan Güneş, öğrencilerine “Yine gerilim yaratmak isteyecekler. Eğer maç içindeki gerilime kendimizi kaptırırsak kaybeden yine biz oluruz. Buna fırsat vermeyelim, sakin kalalım. Oyuna yönelik sertliğimiz ve mücadelemiz asla eksilmesin ama sinirlerimizi kontrol altında tutalım, sinir savaşı asla yapmayalım’ şeklinde uyarılarda bulundu.

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