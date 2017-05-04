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FUTBOL

İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

04 Mayıs 2017 Perşembe, 01:38:16

  • 1 İşte Galatasaray'ın ilk transferi...
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    Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi ilk transferini, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Sabri Reyiz’le nikah tazeleyerek yapmaya hazırlanıyor... 

  • 2 İşte Galatasaray'ın ilk transferi...
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    Daha önce Sabri’nin yerine alınan Martin Linnes ve Cavanda’yı sezon sonunda göndermeye karar veren yönetim, teknik direktör İgor Tudor’un isteğiyle Sabri’yi bir yıl daha takımda tutmak istiyor.

  • 3 İşte Galatasaray'ın ilk transferi...
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    Tudor’un, haftalar sonra ilk kez Fenerbahçe derbisinde şans verdiği ve performansından oldukça memnun kaldığı Sabri, Bursa deplasmanındaki oyunu ile bir kez daha hocasından tam not aldı.

  • 4 İşte Galatasaray'ın ilk transferi...
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    Sabri’nin bu çıkışı, gelecek sezon için ayrılık düşüncelerinin ertelenmesine yol açtı. 

  • 5 İşte Galatasaray'ın ilk transferi...
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    33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kalan 5 hafta boyunca da aynı çizgiyi sürdürmesi halinde takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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