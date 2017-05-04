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Fenerbahçe derbi Karavaiev
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Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz aday: Karavaiev

Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynayacağı derbide, Karavaiev'in sağ bekte oynayabileceği öğrenildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:45:20 Güncelleme: 09:47:41

Beşiktaş derbisi öncesinde Advocaat kadroyu nasıl oluşturacağını düşünürken özellikle sağ bek konusunda kararsız durumda...

Mehmet Topal’ın cezalı olması nedeniyle Ozan Tufan’ı orta sahada kullanmak isteyen Hollandalı hoca bunun için de sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı idmanlarda sürpriz bir şekilde bu mevkide Karavaiev’i denemeye başladı. Genç oyuncu beklenileni verirse sağ bekte yer alacak ve Ozan da orta sahaya geçecek.

WIEL BİLMECESİ
Fenerbahçe’de teknik heyet tüm gücüyle sağ beke adam ararken bu yerin ismi olan Van der Wiel ise oynamamak için her yolu deniyor... Hollandalı yıldız dünkü çalışmaya, “Ağrılarım var” diyerek çıkmadı. Ancak gariplik de burada ortaya çıkıyor. Önceki gün takım izinliyken bile özel idmanlar yapan ve bunu sanal ortamda paylaşan Wiel’in bir gün sonra Samandıra’ya geldiğinde ise bu defa “Ağrılarım var” deyip idmana çıkmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

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