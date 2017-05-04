Günün transfer haberleri | 4.05.2017

Sarı-lacivertliler, Manchester City ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki Jesus Navas ile temaslara başladı. Yönetim, Lens ile anlaşamama ihtimalini de göze alarak yıldız futbolcunun transferini bitirmek istiyor. (Takvim)
Yöneticilerle yaptığı toplantıda Balotelli'yle ilgili düşüncelerini dile getiren Galatasaray başkanı, İtalyan golcünün transfer edilmesi halinde Drogba etkisi yapacağını ifade ederek şunları söyledi: "Balotelli’yi alırsak her manada büyük sıçrama yaparız. Localar satılır, kombineler tükenir, futbolda başarı artar ve takım savaşçı bir ruh kazanır." (Fotomaç)
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’in 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Taison için harekete geçti. Yönetim, Aralık’ta sözleşmesi bitecek oyuncuyla ön protokol yapmak istiyor. (Fotomaç)
Quaresma ve Tosic'le yeni sözleşme imzalayan, Oğuzhan Özyakup'un mukavelesini 5 yıl uzatmak için görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, şimdi de defansın bel kemiği olan Marcelo ile anlaşmak için harekete geçti. Yönetimin, sözleşmesi 2017-18 sezonunun sonunda biten Brezilyalı stoperle 2020 yılına kadar devam etmeyi planladığı belirtildi. (Sabah)
Bruma, sarı-kırmızılı ekiple henüz anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından menajer Catio Balde’nin iki Fenerbahçeli isimle buluştuğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Bruma'nın Türkiye haklarına sahip bir menajerin, Balde'yi Fenerbahçeli iki yönetici ile görüştürdüğü ve toplantının oldukça olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Galatasaray ile anlaşılamaması halinde devreye girmeye hazır oldukları bildirildi. (Fotomaç)