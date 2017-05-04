Günün transfer haberleri | 4.05.2017

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Son olarak Volkan Demirel ile bir tartışma yaşayan 28 yaşındaki yıldız gitmek için şartlarını yönetime iletti. Wiel'in "Bu işin tek bir çözümü var. 3 yıl daha anlaşmam var. Tüm alacaklarımı verirseniz giderim. Burada kimse beni sevmiyor" dediği öğrenildi. 3 yıl daha kontratı bulunan Wiel'in alacakları 7 milyon euro'yu buluyor. Ancak menajeri sarı-lacivertli yönetime bu işi 4 milyon euro'ya çözebileceğini iletti. Yönetimin ise Wiel'in tavrına kızıp "Gerekirse parasını öderiz, Samandıra'da tek başına çalışır" dediği kaydedildi. (Fotomaç)