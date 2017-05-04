Türkiye 1'nci Ligi'nde 31. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Kritik haftalara girilirken Süper Lig'i hedefleyen Boluspor, Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Boluspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte zorlu karşılaşmanın tüm detayları...

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de Boluspor, rakipleri Göztepe ve Ümraniyespor'un puan kaybettiği haftada Adana Demirspor'a konuk edecek. Süper Lig hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Boluspor, 30 haftada 47 puan topladı ve play-off grubunun son sırasında yer alıyor. Bir üst sırasındaki Ümraniyespor'un kendi evinde puan kaybetmesini fırsata dönüştürmek isteyen Boluspor, zorlu Adana Demirspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Göztepe'nin de kaybettiği haftada Boluspor kazanırsa, Göztepe, tehlikesinden bir adım daha uzaklaşacak. Adana Demirspor'da ise işler bu sezon iyi gitmiyor. 30 haftada ancak 34 puan toplayabilen Mavi Şimşekler, play-off hedefşnden uzak 12'nci sırada yer alıyor. Ligde son haftalara girilirken düşmeme mücadelesi veren takımlardan uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor da, Bolu deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu Boluspor - Adana Demirspor maçı 4 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16.30'da başlayacak. Kritik maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 5'ini Adana Demirspor kazanırken, 4 maçı ise Boluspor kazandı. İki takım bir maçta ise eşitliği bozamadı. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar...

Adana Demir 3 - 2 Boluspor

Boluspor 0 - 0 Adana Demir

Adana Demir 0 - 1 Boluspor

Boluspor 1 - 0 Adana Demir

Adana Demir 2 - 1 Boluspor

Boluspor 0 - 3 Adana Demir

Adana Demir 1 - 0 Boluspor

Adana Demir 1 - 0 Boluspor

Boluspor 1 - 0 Adana Demir

Adana Demir 1 - 2 Boluspor

BOLUSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Boluspor - Şanlıurfaspor

Yeni Malatya - Boluspor

Boluspor - Manisaspor

ADANA DEMİRSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Adana Demir - Yeni Malatya

Adana Demir - Sivasspor

Mersin İ.Y - Adana Demir

İKİ TAKIMIN EN GOLCÜ OYUNCULARI

BOLUSPOR

Rydell Poepon 16

Andre Santos 12

Mamadou Diarra 4

ADANA DEMİRSPOR

Mickael Pote 21

Onur Akbay 4

Tevfik Köse 3

BOLUSPOR BAŞKANI ÇARIKÇI: İLK 6'DA KALMAK İSTİYORUZ

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, TFF 1. Lig'de bulundukları 6. sıradan aşağıya inmek istemediklerini söyledi.

Çarıkçı yaptığı açıklamada, ligde 47 puanla 6'ncı sırada bulunduklarını, sahalarında peş peşe Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor ile karşılaşacaklarını belirtti.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydeden Çarıkçı, "Ligde şu an ilk 6 içerisindeyiz ve oradan inmek istemiyoruz. Ligin son 4 haftasında yapacağımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz." dedi.

Adana Demirspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacakları maçın 4 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da başlayacağını aktaran Çarıkçı, "Bu karşılaşma için passolig alana bileti bedava yaptık. Bu çalışmayla Adana Demirspor maçının yanı sıra Şanlıurfaspor müsabakasına taraftarımızın ilgisini artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Çarıkçı, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, bunun için yerel yöneticilerle görüştüklerini sözlerine ekledi.

ADANA DEMİRSPOR'DA TEKİN İNCEBALDIR DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, istifa eden teknik direktör Engin İpekoğlu'nun yerine Tekin İncebaldır getirildi.

Kulüp başkanı Sedat Sözlüyaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Bandırmaspor'a 4-1 yenildiklerini anımsattı.

Bu mağlubiyetin ardından istifa eden İpekoğlu'nun kararını yönetim kurulu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sözlü, şunları söyledi:

"Engin İpekoğlu ve ekibinin istifasını kabul ettik, göreve de Tekin İncebaldır'ı getirdik. Tekin hocamızla sezon sonuna kadar, 4 maçlık bir anlaşma yaptık. Gelecek hafta deplasmanda yapacağımız Boluspor maçında da takımın başında Tekin İncebaldır olacak. Kendisine ve ekibine şimdiden başarılar diliyorum."

Tekin İncebaldır, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Adana Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapıyordu.

BOLU ATATÜRK STADI'NIN KONUMU