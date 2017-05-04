Süper Lig'de 30'uncu hafta karşılaşmaları yarın start alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftanın açılış mücadelesinde Antalyaspor'la Başakşehir kozlarını paylaşacak. Ligde zirve yarışı veren Başakşehir ile Avrupa Kupası'nı zorlayan Antalyaspor'un mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Antalyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 3-1 gibi net bir skorla mağlup eden Başakşehir yeniden zirve yarışına ortak oldu. Beşiktaş maçındaki galibiyetin anlamını yitirmemesi için Başakşehir, Antalyaspor'u mutlak mağlup etmek zorunda. 30'uncu haftada Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye puan kaybedebileceğini düşünen Abdullah Avcı tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Beşikta'ın olağan bir puan kaybında Başakşehir kazanırsa, ligin bitimine 4 hafta kala lig yeniden başlayacak. Ancak Başakşehir'in işi hiç de kolay değil. Ligin en formda takımlarından olan Antalyaspor, topladığı 46 puanla ligde 6'ncı sırada bulunuyor. Trabzonspor'la 5'incilik yarışına girişen Antalyaspor, Avrupa Kupası'na katılmanın peşinde. Rıza Çalımbay'da seyircisinin desteğini arkasına alarak oynayacakları maçta tüm planları galibiyet üzerine yapıyor. Süper Lig'in en zorlu karşılaşmalarından biri olacak Antalyaspor - Başakşehir maçı 5 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da başlayacak. Antalya Arena Stadı'nda oynanacak maç beIN Sports1'den canlı yayınlanacak. Kritik maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

ANTALYASPOR ZORLU MAÇA HAZIR

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, top kapma çalışması ve çift kale maçla son buldu.

İdmanda, sakatlığı devam eden Kenan Horic ile Jean Makoun takımdan ayrı, hafif ağrısı bulunan El Kabir ise salonda çalıştı.

ANTALYASPOR BAŞKANI'NDAN TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftarlara tribünleri doldurmaları çağrısında bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Avrupa iddiamızın sürmesi için Medipol Başakşehir maçında elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi katılmayı hedefleyen Antalyaspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Medipol Başakşehir maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Avrupa'ya gitme hedefinden uzaklaşma olduğu yönünde düşüncelerin oluştuğunu belirten Öztürk, ligde puan anlamında iyi konumda olduklarını ve iddialarının sürdüğünü söyledi. Antalyaspor'un UEFA hedefi olduğunu, Medipol Başakşehir'in de şampiyonluk yarışını sürdürdüğünü kaydeden Öztürk, maçın şampiyonluk yarışını etkileyebileceğine değindi.



TARAFTARA ÇAĞRI



Antalyaspor'un ligdeki en önemli maçlarından birini oynayacağını anlatan Ali Şafak Öztürk, şunları söyledi:



"Avrupa iddiamızın sürmesi için Medipol Başakşehir maçında elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz.



Avrupa hedefi için çok önemli olan karşılaşmada taraftardan tribünü doldurup, takımı 90 dakika desteklemesini istiyoruz. Geçen hafta Adanaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ardından taraftarı taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bazı taraftarlarımız yaralandı. Maçtan elde edilecek bilet gelirini yaralı taraftara bağışlanacağız."



TRİBÜN GELİRLERİ YARALI TARAFTARLARA VERİLECEK



Avrupa hedefi için çok önemli olan karşılaşmanın Antalyaspor camiası adına manevi öneminin de olduğunu aktaran Öztürk, "Adana deplasmanı dönüşü taraftarımızın bir kısmı yaşanan kazadan dolayı yaralandı. Medipol Başakşehir maçında kazanılan bilet gelirini kazada zarar gören taraftarımıza bağışlamak istiyoruz. Bu bağışa taraftarın da katkısı olması bizleri mutlu eder. Spordan önemli şeyler var. Bunun için de taraftarımız maça gelirken hem Antalyaspor'u hem de kazada zarar gören insanları destekleyecek" diye konuştu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir'in önemli isimleri sakatlıkları sebebiyle yarın oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Saral yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadroya katılan Brezilyalı sağ bek Junior Caicara'nın Beşiktaş maçında sakatlandığını belirterek, "Caicara'nın, Beşiktaş maçında arka adalesinde bir sertleşme oldu. Hafta içinde tedavisi devam etti ancak bu hafta Antalyaspor karşısında sahada olamayacak. Gençlerbirliği maçında oynaması da şüpheli gözüküyor." dedi.

Saral, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir'in de bu hafta takımdaki yerini alamayacağını açıkladı.

Mahmut'un başarılı bir operasyon geçirdiğini aktaran Mustafa Saral, "Mahmut maalesef bu hafta da oynayamayacak. Haftaya oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasında ise maske takarak oynayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

EGEMEN SEZONU KAPATTI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı, ara transfer döneminde kadroya katılan ancak sakatlığı nedeniyle yalnızca Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor ve Yeni Amasyaspor maçlarında oynayabilen Egemen Korkmaz'ın da sezonu kapattığını açıkladı.

Mustafa Saral, Egemen'in sakatlığının ardından tedavisine hemen başlandığı ancak ödeminin azalması beklenirken, arttığını söyledi.

Saral, "Egemen'in bu sezon forma giyme ihtimali yok. Önümüzdeki sezon aramızda olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Asbaşkan Saral, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mossoro ile cezaları devam eden Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın da bu hafta takımdaki yerlerini alamayacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Takımımızın çok önemli isimleri sakatlığı ve cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak kadromuzdaki tüm oyunculara güveniyoruz. Beşiktaş maçında da eksiklerimiz vardı, kazanmasını bildik. Antalyaspor karşısında da kazanacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz doğrultusunda son haftaya kadar elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Umarım istediklerimize sezon sonunda ulaşabiliriz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 6 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 10 KARŞILAŞMA

İki takımın arasındaki son 10 maçta Antalyaspor sahadan 5 kez galip ayrılırken, Başakşehir ise sahadan 3 kez galip ayrıldı. İki karşılaşma ise berabere sona erdi.

Antalyaspor 1 - 3 Başakşehir

Antalyaspor 1 - 0 Başakşehir

Başakşehir 1 - 1 Antalyaspor

Antalyaspor 2 - 1 Başakşehir

Başakşehir 4 - 0 Antalyaspor

Başakşehir 0 - 1 Antalyaspor

Antalyaspor 1 - 0 Başakşehir

Başakşehir 2 - 3 Antalyaspor

Antalyaspor 1 - 2 Başakşehir

Başakşehir 2 - 2 Antalyaspor

ANTALYASPOR'UN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe v Antalyaspor

Antalyaspor - Bursaspor

Kasımpaşa - Antalyaspor

Antalyaspor - Gaziantepspor

BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

Başakşehir - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Başakşehir

Başakşehir - Adanaspor

Kayserispor - Başakşehir