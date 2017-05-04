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Manisaspor - Altınordu
FUTBOL

Altınordu seriyi sürdürdü

TFF 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Manisaspor'a konuk olan Altınordu, mücadeleyi 2-0 kazandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 20:53:26 Güncelleme: 20:55:53

TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Altınordu, Manisaspor'u da 2-0'lık skorla mağlup ederek play-off yolunda umut tazeledi.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Okan Derici ve 90+3. dakikada Ali Mert Aydın kaydetti.

Altınordu, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti ve Göztepe'nin yerine yedinci sıraya yerleşti.

Gaziantep Büyükşehirbelediyespor'un ardından Altınordu'ya da kaybeden Manisaspor ise 33 puanda kalarak kümede kalma yolunda işini zora soktu.

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