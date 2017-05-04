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Barcelona'dan Türkiye özürü!

Barcelona, resmi televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakası, Türkiye haritasında gösterilmemişti. Kulüp, bu durumla ilgili özür mesajı yayınladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:59:16 Güncelleme: 23:00:19

Barcelona Kulübü, resmi televizyonunda (Barça TV) yayınlanan bir programında Türkiye haritasında bazı şehirlerin yer almaması nedeniyle özür mesajı paylaştı.

 

Barcelona Kulübünün ve Barça TV'nin, Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, "Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Barça TV'de yapılan programda gösterilen Türkiye haritasında, bazı şehirler yer almayınca Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğu girişimlerde bulundu. Bunun üzerine Barcelona Kulübü, özür diledi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 dakika önce
    Türkiye bey diyeceksiniz...
  • Misafir 51 dakika önce
    Ne kadar kibarlar
  • Misafir 56 dakika önce
    biz hiç böyle hatalar yapmıyoruz
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