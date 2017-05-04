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Fenerbahçe-Galatasaray
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Fenerbahçe Galatasaray'ı ezdi! 18 maçta 17 galibiyet

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray'ı 77-63 mağlup eden Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle bu sezon Galatasaray'a karşı farklı branşlarda çıktığı 18 maçın 17'sini kazandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 22:44:25 Güncelleme: 22:49:09

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de oynanan 2 maçta da rakibini yenen sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda oynanan 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile kadın voleybolunda oynadığı 5, erkek voleybolunda yaptığı 2 müsabakayı da üstün bitirdi.

Sarı-lacivertli takım, rakibine karşı tek mağlubiyetini kadın basketbolunda yaşadı. Fenerbahçe, bu branşta Galatasaray ile yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı, birini kaybetti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar maçın sonuna doğru, "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı basketbolcuları ise tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarlar ile oyuncular uzun süre karşılıklı tezahürat yaptı.

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