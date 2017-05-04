Fenerbahçe Galatasaray'ı ezdi! 18 maçta 17 galibiyet

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de oynanan 2 maçta da rakibini yenen sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda oynanan 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile kadın voleybolunda oynadığı 5, erkek voleybolunda yaptığı 2 müsabakayı da üstün bitirdi.

Sarı-lacivertli takım, rakibine karşı tek mağlubiyetini kadın basketbolunda yaşadı. Fenerbahçe, bu branşta Galatasaray ile yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı, birini kaybetti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar maçın sonuna doğru, "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı basketbolcuları ise tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarlar ile oyuncular uzun süre karşılıklı tezahürat yaptı.