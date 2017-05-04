Neymar'ın 2 yıl hapsi isteniyor

Barcelona'nın süperstarı Neymar'ın yolsuzluk ve sahtekarlık suçlamaları nedeniyle 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı açıklandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi'nde görülecek davada Neymar dışında Neymar'ın ailesi, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski başkan Sandro Rosell de yargılanacaklar arasında yer alacak. Davanın ana başlığı "İş yaparken yolsuzluk ve sahtekarlık" olarak belirlendi.

Davada Neymar'ın Santos'tan Barcelona'ya 2013'te transferi incelenecek ve buradaki rakamlar üzerinde bir sahtecilik yapılıp yapılmadığı incelenecek. Savcılığın iddiasına göre, taraflar burada transfer parasının en az yüzde 40'ını bir yatırımcı şirket aracılığıyla vergiden kaçırdılar.

Savcılık, Neymar, ailesi ve Barcelona'nın başkanlarına 2 yıl hapis cezasının dışında 10 milyon Euro da para cezası istemini davasına ekledi.

Ayrıca, Neymar'ın suçlu bulunması ve hapise atılması durumunda kefareti 3.4 milyon Euro olarak belirlendi. (Sporx)