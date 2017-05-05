Fenerbahçe derbisinde forma Atınç Nukan'ın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinde cezalı Dusko Tosic’in yerine genç Atınç Nukan’ı hazırlıyor. Güneş, Mitrovic’i tecrübesiz olması, Rhodolfo ve Ersan’ı ise maç eksiklikleri nedeniyle tercih etmek istemiyor.

Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta; teknik direktör Şenol Güneş’in en büyük sorunu defanstaki eksiklik... Dusko Tosic’in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği derbide, Marcelo’nun yanında kime oynatacağına henüz karar vermeyen tecrübeli teknik adamın aklındaki ilk isim Atınç Nukan... Güneş’in güvendiği isim olan Atınç Nukan, derbide oynaması beklenen favori isimler arasında yer alırken, Ersan Gülüm, Mitrovic ile Rhodolfo ikinci planda kaldı...

ERSAN’I DÜŞÜNMÜYOR

Güneş’in, Mitrovic’i tecrübe eksikliği nedeniyle böylesine kritik bir maçta görevlendirmek istemediği öğrenildi. Ersan Gülüm’e ise; her ne kadar deneyimli olsa da hiçbir resmi karşılaşmada oynamaması ve maç eksikliği nedeniyle Şenol Hoca tarafından sıcak bakılmıyor. Son lig maçına 24 Aralık 2016’da çıkan ve gözden çıkarılan Luiz Rhodolfo da aynı Ersan gibi maç eksikliği olduğu için son seçenek olarak gösteriliyor. Bu değerlendirmeleri yapan Şenol Güneş’in Fenerbahçe derbisinde, Marcelo-Atınç ikilisine şans vermesi bekleniyor.

Atınç bu sezon 15 resmi maçta oynadı, 1 gol attı. (7 lig, 6 kupa, 2 Avrupa)

ATIBA YETİŞMEZSE TOLGAY OYNAYACAK

Sakatlığı nedeniyle hafta başından bu yana çalışmalara çıkamayan Atiba Hutchinson’un belirsizliği sürerken, tecrübeli orta saha oyuncusunun derbide oynamaması halinde Tolgay Arslan’ın forma giyme ihtimali çok yüksek. Başakşehir maçında sonradan girmesine rağmen takımının en istekli oyuncusu olan Tolgay, Oğuzhan ile yan yana oynayacak.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT