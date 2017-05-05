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Medipol Başakşehir
FUTBOL

Medipol Başakşehir'de 5 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Medipol Başakşehir'de 5 eksik bulunuyor!

05 Mayıs 2017 Cuma, 01:19:46 Güncelleme: 09:38:53

Geçtiğimiz hafta lider Beşiktaş’ı 3-1 yenerek puan farkını 4’e indiren ve şaampiyonluk yarışına yeni bir soluk getiren Medipol Başakşehir, bu akşam 30. haftanın açılış maçında Antalya karşısına çıkacak. Maç fazlasıyla farkı 1’e indirmeyi hedefleyen TuruncuLacivertli ekipte eksikler dikkat çekiyor. PFDK’dan maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ın yanı sıra, kart cezalısı Mossoro ile sakatlıkları bulunan Caiçara ve Mahmut Tekdemir takımlarını yalnız bırakacak.

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