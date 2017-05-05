Fenerbahçe, Vodafone Arena'ya rahat gidiyor

Derbinin Sarı-Lacivert kanadında sakin bir hava hakim... Fenerbahçe özellikle son haftalarda alınan seri galibiyet ve yükselen ivmeyle birlikte Vodafone Arena’ya oldukça rahat bir şekilde gidiyor. Fakat Samandıra’da futbolcuların antrenman sahası ve ortak alanlarda konuştukları bir konu var... Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı ağır bir mağlubiyet alması sonrasında Fenerbahçeli futbolcularda akıllara geçtiğimiz sezon geldi... UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya elendikten sonra o yıkımı kaldıramayan Sarı-Lacivertli takım ligde tam anlamıyla bir türlü toparlanamamış ve şampiyonluğu kaçırmıştı.

‘PSİKOLOJİK BUHRAN YAŞARLAR’

Lyon karşısında dramatik bir şekilde elenen Beşiktaş’ın da aynı duruma düştüğünü düşünen Fenerbahçeli futbolcular, “Beşiktaş’ın elbette şampiyonluk yolunda çok büyük avantajı var. Ama psikoloji olarak yorgun durumdalar ve Lyon maçları onları çok yıprattı. Biz Vodafone Arena’da yenilirsek her şey olağan akışında sürer ama onları orada 2. kez yenersek ligin devamında çok enteresan şeyler olabilir ve çarşı da karışır. Şampiyonluk yarışı alt üst olabilir. Tam anlamıyla psikolojik buhran yaşarlar ve kalan tüm maçları 2-3 kat daha zorlaşır” şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Üstelik sadece yerli futbolcular değil, yabancılar da durumun kritikliğinin farkındalar. Bu yüzden her ne kadar derbide Beşiktaş ev sahibi olarak favori gözükse de, Samandıra’da planlar beraberlik değil sessiz bir şekilde galibiyet üzerine yapılıyor.

SAMANDIRA'DA KIRAN KIRANA ÇALIŞMA

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00’de başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Futbolcuların son derece hırslı olmaları ve kıran kırama bir çalışma geçmesi teknik heyeti fazlasıyla mutlu etti.

SAKATLARIN SON DURUMU



SIMON KJAER: Dün yapılan antrenmanın bazı bölümlerinde takımla çalıştı. Ağrıları sürse de özel programla derbiye yetişmesi bekleniyor. Çalışmaların türüne göre takımla veya özel olarak çalışacak.



HASAN ALİ KALDIRIM: O da Kjaer gibi dün yapılan antrenmanın bazı bölümlerinde takıma katıldı. Özel bir program uygulayan başarılı sol bek maç gününe kadar hem dinlendirilecek hem de maça hazırlanacak.



JEREMAIN LENS: Ağrıları ve bileğindeki şişlik devam ediyor. Bugün, en geç yarından itibaren çalışmalara katılması bekleniyor. Lens her ne koşulda olursa olsun derbide oynamak istiyor.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL