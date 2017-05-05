Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 4 bin 490 güvenlik!

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında 7 Mayıs Pazar akşamı Vodafone Arena’da oynanacak dev derbinin il güvenlik toplantısı, dün İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapılan toplantıya Beşiktaş’tan yönetici Hakan Özköse, Fenerbahçe’den yönetici Metin Doğan ve diğer yetkililer katıldı. Derbide 1500 çevik kuvvet, 710 polis ve 2280’i özel güvenlik olmak üzere 4490 güvenlik mensubu görev yapacak. F.Bahçe taraftası saat 15:00’te Şükrü Saracoğlu’ndan otobüslerle Arena’ya hareket edecek.

DOSTLUK MESAJLARI

Valilikte yapılan toplantıya katılan Beşiktaş Yöneticisi Hakan Özköse ve Fenerbahçe Yöneticisi Metin Doğan iyi ve güzel bir maç olmasını diledi. Özköse, ‘’Misafirperverliğimizi F.Bahçeliler’e göstereceğiz, yöneticilerini ve taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacağız. Tabi ki maçı kazanmak istiyoruz, hedefimiz galibiyet” derken; Doğan, “2100 taraftarımızla birlikte Vodafone Arena’ya gideceğiz. Temennimiz iyi ve güzel bir maç olsun. Güven ve barış ortamında bir maç olsun, en büyük temennimiz bu. İnanıyoruz güzel bir maç olacak” diye konuştu.

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