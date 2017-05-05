Jason Denayer Galatasaray'a dönüyor

Transfer çalışmalarına başlayan G.Saray, eski göz ağrısına kanca attı. Ekonomik açıdan sıkıntı yaşadığı için ya bonservisi elinde bulunan ya da kiralık oyuncu arayan Sarı-Kırmızılılar, sezon başında adeta kulübün kapısından dönen Jason Denayer’e yeniden yöneldi. Belçikalı stoperi bir kez daha kiralamak için Manchester City ile masaya oturacak olan idarecilerin, İngiliz kulübünün menajeri Guardiola’nın ikna edilmesi halinde Denayer’i kadroya katacakları bildirildi. 2 sezon önce G.Saray’da forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu ligi tanıması açısından da tercih eden Cimbom’un Denayer’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ