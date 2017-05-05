Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte dev derbinin tüm detayları...

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında kritik viraja girildi. Süper Lig'in 30'uncu haftasında derbi heyecanı yaşanacak. En yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde şampiyonluğa koşan Beşiktaş, Vodofone Arena Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile çarpışacak. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e yenildi ve şampiyonluk yarışı yeniden başladı. Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe'ye puan kaybeder, Başakşehir'de kazanırsa şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak. Fenerbahçe kazanması, durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürecek. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Tüm hesapların galibiyet üzerine yapıldığı Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar Günü, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ise HABERTURK.COM'da olacak.

DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS

MHK, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Fırat Aydınus’u görevlendirdi. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. 10. kez Beşiktaş-F.Bahçe maçına çıkacak olan Aydınus’un yönettiği 9 derbide iki takım da 4’er galibiyet alırken, 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 kez rakip ağları sarsarken, 9 gol yedi. Aydınus, Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı Türkiye Kupası yarı finali ve F.Bahçe’nin 2-1 üstünlük sağladığı Süper Kupa maçında da görev almıştı.

DERBİYE 4 BİN 490 GÜVENLİK

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında 7 Mayıs Pazar akşamı Vodafone Arena’da oynanacak dev derbinin il güvenlik toplantısı, dün İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapılan toplantıya Beşiktaş’tan yönetici Hakan Özköse, Fenerbahçe’den yönetici Metin Doğan ve diğer yetkililer katıldı. Derbide 1500 çevik kuvvet, 710 polis ve 2280’i özel güvenlik olmak üzere 4490 güvenlik mensubu görev yapacak. F.Bahçe taraftası saat 15:00’te Şükrü Saracoğlu’ndan otobüslerle Arena’ya hareket edecek.

FENERBAHÇE'DE DERBİ HESAPLARI

Derbinin Sarı-Lacivert kanadında sakin bir hava hakim... Fenerbahçe özellikle son haftalarda alınan seri galibiyet ve yükselen ivmeyle birlikte Vodafone Arena’ya oldukça rahat bir şekilde gidiyor. Fakat Samandıra’da futbolcuların antrenman sahası ve ortak alanlarda konuştukları bir konu var... Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı ağır bir mağlubiyet alması sonrasında Fenerbahçeli futbolcularda akıllara geçtiğimiz sezon geldi... UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya elendikten sonra o yıkımı kaldıramayan Sarı-Lacivertli takım ligde tam anlamıyla bir türlü toparlanamamış ve şampiyonluğu kaçırmıştı.

‘PSİKOLOJİK BUHRAN YAŞARLAR’

Lyon karşısında dramatik bir şekilde elenen Beşiktaş’ın da aynı duruma düştüğünü düşünen futbolcular, “Beşiktaş’ın elbette şampiyonluk yolunda çok büyük avantajı var. Ama psikolojik olarak yorgun durumdalar ve Lyon maçları onları çok yıprattı. Biz Vodafone Arena’da yenilirsek her şey olağan akışında sürer ama onları orada 2. kez yenersek ligin devamında çok enteresan şeyler olabilir ve çarşı da karışır, şampiyonluk yarışı da. Tam anlamıyla psikolojik buhran yaşarlar ve kalan tüm maçları 2-3 kat daha zorlaşır” şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Üstelik sadece yerli futbolcular değil, yabancılar da durumun ne derece kritik olduğunun farkındalar. Bu yüzden her ne kadar derbide Beşiktaş ev sahibi olarak favori gözükse de, Samandıra’da planlar beraberlik değil, sessiz bir şekilde galibiyet üzerine yapılıyor.

SAMANDIRA'DA KIRAN KIRANA ÇALIŞMA

F.Bahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Futbolcuların son derece hırslı olmaları ve kıran kırana bir çalışma geçmesi teknik heyeti fazlasıyla mutlu etti.

FENERBAHÇE'DE SAKATLARIN SON DURUMU

SİMON KJAER: Dün yapılan antrenmanın bazı bölümlerinde takımla çalıştı. Ağrıları sürse de özel programla derbiye yetişmesi bekleniyor. Danimarkalı, son durumuna göre takımla veya özel olarak çalışacak.

HASAN ALİ KALDIRIM: O da Kjaer gibi dün yapılan antrenmanın bazı bölümlerinde takıma katıldı. Özel bir program uygulayan başarılı sol bek maç gününe kadar hem dinlendirilecek hem de maça hazırlanacak.

JEREMAİN LENS: Ağrıları ve bileğindeki şişlik devam ediyor. Bugün veya en geç yarından itibaren çalışmalara katılması bekleniyor. Lens her ne koşulda olursa olsun derbide oynamak istiyor.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

FAVORİ ATINÇ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe derbisine cezalı Dusko Tosic’in yerine genç Atınç Nukan’ı hazırlıyor. Güneş, Mitrovic’i tecrübesiz olması, Rhodolfo ve Ersan’ı ise maç eksiklikleri nedeniyle tercih etmek istemiyor Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta; teknik direktör Şenol Güneş’in en büyük sorunu defanstaki eksiklik... Dusko Tosic’in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği derbide, Marcelo’nun yanında kimi oynatacağına henüz karar vermeyen tecrübeli teknik adamın aklındaki ilk isim Atınç Nukan... Güneş’in güvendiği isim olan Atınç Nukan, derbide oynaması beklenen favori isimler arasında yer alırken, Ersan Gülüm, Mitrovic ile Rhodolfo ikinci planda kaldı... ERSAN’I DÜŞÜNMÜYOR Güneş’in, Mitrovic’i tecrübe eksikliği nedeniyle böylesine kritik bir maçta görevlendirmek istemediği öğrenildi. Ersan Gülüm’e ise; her ne kadar deneyimli olsa da hiçbir resmi karşılaşmada oynamaması ve maç eksikliği nedeniyle Şenol Hoca tarafından sıcak bakılmıyor. Son lig maçına 24 Aralık 2016’da çıkan ve gözden düşen Luiz Rhodolfo da aynı Ersan gibi maç eksikliği olduğu için son seçenek olarak gösteriliyor. Bu değerlendirmeleri yapan Şenol Güneş’in, Fenerbahçe derbisinde Marcelo-Atınç ikilisine şans vermesi bekleniyor.

ATINÇ 15 MAÇTA OYNADI

Atınç bu sezon 15 resmi maçta oynadı, 1 gol attı (7 lig, 6 kupa, 2 Avrupa)

ATİBA BİREYSEL ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Atiba bireysel çalışmaya başladı Sakatlığı nedeniyle hafta başından bu yana çalışmalara çıkamayan Atiba Hutchinson, dün bireysel çalışmalara başladı. Salonda çalışan ve sahada koşu yapan Kanadalı yıldızın derbiye yetişmesi beklenirken, tecrübeli ön liberonun dev karşılaşmada oynamaması halinde orta alanda Tolgay Arslan’ın forma giyme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.