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İvelin Popov
FUTBOL

Liste başı Ivelin Popov!

Trabzon'da transfer hazırlıkları başladı. Önceliği İvelin Popov’a veren Bordo-Mavililer, bu ismin yanı sıra Zoran Tosic ve Bibras Natcho’yla ilgileniyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:32:45 Güncelleme: 10:53:34

50. yılında şampiyonluk hedefleyen Trabzon, Rusya Ligi’nde forma giyen isimleri mercek altına aldı.

Önceliği devrede de istediği İvelin Popov’a veren Bordo-Mavililer, bu ismin yanı sıra Zoran Tosic ve Bibras Natcho’yla ilgileniyor. Spartak Moskova’da oynayan ve 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Popov’la tekrar masaya oturmayı planlayan Trabzon’un CSKA’da top koşturan Tosic’in transferinde büyük mesafe kat ettiği öğrenildi.

Gelecek sezon CSKA’yla kontratı bitecek olan İsrailli orta saha Natcho’yu düşük maliyeti nedeniyle kaçırmak isteyen Fırtına, bu ismin menajeriyle temasa geçecek, bu 3 oyuncunun durumuna diğer adaylara yönelecek.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

 

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