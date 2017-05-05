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FUTBOL

Günün transfer haberleri (05.05.2017)

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:09:23

  • 1 Günün transfer haberleri (05.05.2017)
    1 | 58

    Galatasaray Başkanı Özbek’in yeni sezon öncesi yakın çevresine, “Taraftara yeni sezon öncesi kral bir golcü hediye etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Başkan, Martinez veya Bony’den birini transfer edecek.

  • 2 Günün transfer haberleri (05.05.2017)
    2 | 58

    Galatasaray taraftarı Ünal Aysal'ın yaptığı 'çilek' transferlere Dursun Özbek döneminde de kavuşacak.

  • 3 Günün transfer haberleri (05.05.2017)
    3 | 58

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek'in yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Taraftara yeni sezon öncesi kral bir golcü hediye etmek istiyorum. Bu sezon forvet hattında bir türlü istediğimiz verimi alamadık. Öyle bir transfer yapacağız ki taraftarımız da artık rahat edecek" dediği öğrenildi.

  • 4 Günün transfer haberleri (05.05.2017)
    4 | 58

    Başkanın özellikle Kolombiyalı golcü Jackson Martinez ve Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Bony üzerinde durduğu bildirildi.

  • 5 Günün transfer haberleri (05.05.2017)
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    Galatasaray yönetiminin bu iki isim için çalışmalara başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün, FFP için de eli güçlü. Çünkü Aslan, FFP için bonservis sorunu yaşamayacak.

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