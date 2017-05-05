Gözler Fabri ve Volkan Demirel'de

Vodafone Arena'da yapılacak kritik müsabakada kaleyi koruması beklenen Beşiktaş'ın 29 yaşındaki kalecisi Fabricio Agosto Ramirez ile Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Beşiktaş'taki ilk sezonunu geçiren Fabricio ile Fenerbahçe'de 15. sezonunu yaşayan Volkan Demirel'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

FABRI, 27 LİG MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez, bu sezon 27 lig maçında kaleyi korudu.

Sezon başında transfer olduğu siyah-beyazlı takımda kaptan Tolga Zengin'den formayı alan Fabricio, performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın 27 lig maçında kalesini koruyan 29 yaşındaki kaleci, 16 müsabakada 25 gol yedi. Fabricio, 11 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

Fabricio'nun forma giymediği 2 lig maçında ilk 11'de kaleye geçen Tolga Zengin ise 3 gole engel olamadı. Tolga, İspanyol kalecinin sakatlanarak çıktığı bir maçta da sonradan oyuna girerek, gole izin vermedi.

FABRI, FENERBAHÇE GALİBİYETİ GÖRMEDİ

Fabricio, 7 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle 3. kez sarı-lacivertlilere karşı kaleyi koruyacak.

Fabricio, bu sezon başında geldiği Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye karşı birer lig ve Türkiye Kupası maçında forma giydi. Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş, Fabricio'nun kalede olduğu iki Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 1 gol gördü.

İspanyol kaleci, Galatasaray'a karşı forma giydiği 2 derbi müsabakasında ise birer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

VOLKAN DEMİREL'İN 28. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 27 maçta 17 galibiyet gördü.

Siyah-beyazlılara karşı ilk maçını 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynayan Volkan'ın forma giydiği maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'a galibiyet açısından önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin sahada olduğu 24 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez kaybetti. Volkan'ın kaleyi koruduğu 27 karşılaşmanın 5'inde ise taraflar eşitliği bozamadı.

Volkan Demirel, söz konusu 27 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapatırken, Beşiktaş'ın 27 golüne ise engel olamadı.

Tecrübeli file bekçisi, bugüne kadar forma giydiği toplam 59 Beşiktaş ve Galatasaray derbisinde ise 33 galibiyet, 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

VOLKAN BU SEZON 23 LİG MAÇINDA OYNADI

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 23 maçta kaleyi korudu.

Volkan Demirel, bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada rakiplerinin gol bulmasına izin vermezken, 14 müsabakada 20 gol yedi.

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in sakatlığı nedeniyle Fabiano Ribeiro'nun görev aldığı 6 müsabakada ise kalesinde 7 gole engel olamadı.