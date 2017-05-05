Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Bastia ile Olympique Lyon arasındaki mücadelenin ardından ev sahibi Bastia'ya verilen cezalar belli oldu.

Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu karşılaşmayı hükmen Olympique Lyon'un kazanmasına, Bastia'nın 3 maç sahasının kapatılmasına ve 4 maç deplasmanda seyircisiz oynamasına hükmedildi.

Olympique Lyon'un kalecisi Anthony Lopes ile münakaşa ettiği gerekçesiyle Bastia'nın yöneticisi Anthony Agostini'ye ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren son sıradaki Bastia, geçen 16 Nisan'da oynanan lig maçının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiş, evinde ve deplasmanda bir maç seyircisiz oynayarak saha kapatma cezasının bir bölümünü önceden çekmişti.

Fransa emniyetinden hafta içi yapılan açıklamada ise maç sırasında tribünlerde karışıklığa yol açtıkları gerekçesiyle 5 kişi hakkındaki adli sürecin devam ettiği, 11 kişinin ise tutuklandığı ifade edilmişti.

Bastia ile Olympique Lyon arasındaki lig maçı öncesinde yaklaşık 50 Bastialı taraftarın, sahaya inerek rakip takım futbolcularına saldırması üzerine güvenlik çemberine alınan oyuncular, soyunma odasına gitmişti. Maçın devre arasında da bir saha görevlisinin, ısınan Lyonlu futbolculara saldırması ve bazı taraftarların da olaya karışmasının ardından hakem, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi tatil etmişti. Olayların ardından Lyonlu oyuncular Lopes ve Mathieu Gorgelin, saldırıya uğradıkları gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuştu.