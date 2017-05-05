Jeremain Lens: Burada kalmak isterim

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Jeremain Lens, Fenerbahçe Gazetesi’nin 161. sayısına röportaj verdi. İşte Lens’in röportajı:

- Sezon başında Sunderland’den kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelmiştin. Türkiye’ye gelmeden önce Fenerbahçe hakkında neler biliyordun?

“Fenerbahçe’ye gelmeden önce de başka Hollandalı futbolcuların burada forma giydiğini biliyordum. Az Alkmaar formasını giydiğim yıllarda da Fenerbahçe karşılaşmalarına çıkmıştım. Taraftarların ne kadar harika olduklarını o zaman görmüştüm. Fenerbahçe stadında forma giyme şansı bulmuştum. Statta ki o atmosfer ben de çok derin duygular, çok güzel hisler uyandırmıştı. Taraftarların ne kadar coşkulu olduklarını o dönemde görmüştüm. Fenerbahçe’ye karşı bir takımda forma giymiş te olsam o hissi yaşamıştım. Taraftalar ve Fenerbahçe o dönemde de iyi izlenimler bırakmıştı.”

- Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde bu sene iyi sonuçlar aldı. Bunlardan bir tanesi Kadıköy’deki Manchester United maçı. Bu maçta bir gol atmıştın o golü hatırlıyor musun?

“Evet, tabii ki hatırlıyorum attığım o golü. Kağıt üzerinde belki bu sezon en büyük maçlardan biriydi benim için. Tabii ki Fenerbahçe- Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray maçları ve Türkiye’de oynadığımız bazı diğer karşılaşmalar da son derece büyük ve önemli karşılaşmalar. Ama Avrupa mücadelesi açısından bizim için önemli bir maçtı ve iyi de bir maç çıkardığımızı düşünüyorum.. Aynı zamanda bu maçın şöyle de bir önemi vardı benim için. Ben Sunderland oyuncusuyum bildiğiniz gibi ve Sunderland de bir İngiliz takımı, Manchester United da. Bu nedenle İngiltere’de de izleniyordu o maç ve İngilizlerde bu maçı takip ediyordu. Bu anlamda da bir önemi vardı benim için. Hatırlıyorum o maçı ve o golü ama bundan fazlası değil tabii ki. Evet golü atarak mutluluğu yaşadım. O an çok mutlu oldum. Sadece iyi anları düşünmekte doğru olmaz. Yanlış anları da kötü anları da düşünmek lazım. Önümüze bakarak devam etmek lazım. Çünkü sadece tek karşılaşma değil çok daha fazlasını oynuyoruz biz.”

- Forvet mevkisine yabancı değilsin, şans verilirse burada oynar mısın ve şans verilse başarılı olacağına inanıyor musun?

“Aslında buraya ilk geldiğimde de bu yönde sorular gelmişti. En iyi pozisyonumun hangisi olduğunu sormuşlardı. On numara oynar mısın, forvet oynar mısın bu tarz sorular yönetilmişti. O zamanlarda aynı cevapları vermiştim. Geçmişte hücum pozisyonlarının, her birinde görev aldım. Kanatlarda oynadım, 10 numara oynadım, forvet oynadım ve istatistiklerime bakarsanız da forvet oynarken çok fazla sayıda gol attım. Hocanın istemesine bağlı. Hocamız isterse bu yönde bir ihtiyaç olursa, forvet olarak da oynayabileceğimi düşünüyorum. Pozisyonlara girmeye çalışırım ve umarım oyunumu da gollerle süslerim.”

- Fenerbahçe taraftarları Hollandalı futbolcuları nedense çok seviyorlar. Örnekler de var mesela Van Persie’yi, eskiden Van Hooijdonk ve Kuyt vardı. Bunun için ne söylersin?

“Hollandalı oyuncuların kaliteli futbolcu olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi de son derece zorlu, son derece güçlü bir lig. Ben şuan burada oynayan bir oyuncu olarak, bunu görebiliyorum. Hollandalı oyuncular genel olarak iyi oyuncular oluyor. Hollandalı oyuncuların bir çoğu da İngiltere’de Almanya’da İtalya’da İspanya’da forma giymek istiyorlar. Türkiye Ligi’nin belki iyi olmadığı düşünülüyor ama Türkiye Ligi son derece iyi bir lig. Belki gelecekte bunu daha da gösterdikçe daha fazla Hollandalı oyuncu Türkiye’de forma giyer.”

- Kiralık olarak geldiğin Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmen bitecek, Fenerbahçe ve Sunderland anlaştığı taktirde Fenerbahçe formasını giymeyi düşünüyor musun?

“Bu konu tek ve net bir cevabım var. Ben burada kalmak isterim. Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Eğer Sunderland ve Fenerbahçe gerekli koşulları sağlarlarsa ben kesinlikle burada kalmak isterim.”