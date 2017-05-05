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Medipol Başakşehirli dört futbolcu ifadeye çağrıldı

Rizespor maçı sonrası A Spor muhabirlerine saldıran Başakşehirli 4 futbolcunun ifadesi alınacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:22:03 Güncelleme: 16:25:36

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar nedeniyle konuk takım oyuncuları Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin ifadelerinin alınması, Emre Belözoğlu'nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına yazı yazdı.

Alınan bilgiye göre, Rize Cumhuriyet Başsavcılığında spor suçlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Çalış; saldırıya uğrayan gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'ın şikayeti üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında olayın görüntülerini inceledi.

Yapılan görüntü incelemesinde Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir, Barboros Vehbi Gözneli, İlker Yıldız, Volkan Bostan ve Koray Akyüz'ün olaylara karıştığının belirlendiği bildirildi.

Görüntülerden yapılan tespit sonrası savcı Çalış, bu kişilerin ifadelerinin alınması, olayın başlangıcında hakarete uğradığı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına dosya kapsamında yazı yazdı.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişinin önümüzdeki hafta ifadelerinin alınması bekleniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    Süper
  • Misafir 19 dakika önce
    Hiçbirşey olmaz görürsünüz . Adalet zenginlere, futbolculara , iş adamlarına ,patronlara , sanatçılara işlemez.
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