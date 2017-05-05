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Hayati Soydaş
FUTBOL

Şanlıurfaspor'da Soydaş dönemi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Hayati Soydaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:24:03 Güncelleme: 16:50:14

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Hayati Soydaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Sarı-yeşilli kulübün basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ogün Temizkanoğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Soydaş'ın getirildiğini söyledi.

Hayati Soydaş'ın sezon başında Ünal Karaman'ın yardımcısı olarak Şanlıurfaspor'da çalıştığını anımsatan Büyükfırat, Akcan'ın takımı tanıdığını ve katkı sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

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