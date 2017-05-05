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Yılmaz Vural
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Vural: Başarısız değilim

TFF 1'inci Lig'de Göztepe'nin başında çıktığı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 galibiyet alan Teknik Direktör Yılmaz Vural başarısız olmadığını söyledi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:00:19 Güncelleme: 17:06:24

Takımla birlikte 1 aydır çalıştığını ifade eden Vural, "Buraya geldiğim zaman takım fizik olarak gerideydi. Futbolcular demoralize durumdaydı. Kısa sürede bir şeyleri toparlamak kolay olmuyor. Ancak play off umudumuzu halen koruyorsak kendimizi başarısız olarak nitelendiremeyiz. Bunun değerlendirmesini sezon sonunda yapmak gerekiyor. Takım son haftalarda kötü oynamadı. Herkes çok iyi mücadele etti. Bireysel hataların önüne geçemedik ve yenilgiler yaşadık" diye konuştu.

Göztepe'nin play off oynayacağını sözlerine ekleyen Yılmaz Vural şöyle devam etti:

"Pazar günü Mersin İdmanyurdu maçını kazanıp tekrar ilk 6'ya gireceğimize inanıyorum. Zaten bir daha potadan çıkmayız. 3'te 3 yaparak hedefimize ulaşacağız. Ardından Süper Lig'e yükselmek için uğraşacağız. Ben hayal satmıyorum, bu takıma yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Mersin'e eksik bir kadroya gideceklerini kaydeden Vural, "Lokman ve Gençer'in cezası devam ediyor. Yine sarı kart cezalısı olan golcümüz Jahovic bizimle olmayacak. Hakan Barış'ın kasığındaki sakatlık da henüz geçmedi. Ancak bahanelere yer yok, çıkıp kazanacağız" dedi.

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