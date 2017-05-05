Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye maliyeti belli oldu!
05 Mayıs 2017 Cuma, 17:01:41 | Güncelleme: 17:12:04
1
1|15
Paris Saint-Germain'in Pierre-Emerick Aubameyang için Borussia Dortmund'ya yaptığı teklifin maliyeti ortaya çıktı.
2
2|15
Fransız temsilcisi, Gabonlu yıldız için Borussia Dortmund'a tam 70 milyon Euro bonservis bedeli önerdi!
3
3|15
Alman ekibinin CEO'su Hans Joachim Watzke, söylentilerle ilgili açıklamada bulundu.
4
4|15
Alman futbol adamı, "Pierre bizden ayrılmak istiyorsa, yüzümüze söyler. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
5
5|15
Bild Gazetesi, PSG'nin, Aubameyang'a 3 yıllık sözleşme önerdiğini iddia etti.
HABERİN DEVAMI
6
6|15
Gabonlu golcü kabul etmesi halinde yılda 14 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
7
7|15
PSG'nin Sportif Direktörü Patrick Kluivert ile buluşan Aubameyang'ın, Borussia Dortmund'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
8
8|15
Watzke, yaptığı diğer bir açıklamada transferle ilgili herhangi bir şey bilmediklerini belirtmişti. Watzke'nin sözleri şöyle:
9
9|15
"Bu sektörde deneyim sahibiyim. Medyada yer alan her şeyin doğru olmadığını bilirim."
10
10|15
"Bu konuda bildiklerimiz, tamamen basında yer alan haberlerden ibaret."
HABERİN DEVAMI
11
11|15
Aubameyang'ın transferiyle ilgili açıklama yapan tek kişi Watzke değildi.
12
12|15
Sarı-siyahlı kulübün teknik direktörü Thomas Tuchel de Gabonlu yıldızın ayrılması ihtimaline yönelik açıklama yapmıştı.
13
13|15
Tuchel, "Bildiğim kadarıyla Edison Cavani, kulübüyle yeni sözleşme uzattı. Dolayısıyla PSG'nin bu bölgeye yapmak isteyeceği transfer talebi, çok sınırlı kalacaktır. Pierre'i almaları beni şaşırtır" ifadelerini kullanmıştı.
14
14|15
Aubameyang, bu sezon Bundesliga'da forma giydiği 29 maçta 26 gol attı
15
15|15
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta forma giyen Gabonlu yıldız, 7 gol atmayı başarmıştı.