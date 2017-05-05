ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye maliyeti belli oldu!

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:01:41

  • 1 Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye maliyeti belli oldu!
    1 | 15

    Paris Saint-Germain'in Pierre-Emerick Aubameyang için Borussia Dortmund'ya yaptığı teklifin maliyeti ortaya çıktı.

  • 2 Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye maliyeti belli oldu!
    2 | 15

    Fransız temsilcisi, Gabonlu yıldız için Borussia Dortmund'a tam 70 milyon Euro bonservis bedeli önerdi!

  • 3 Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye maliyeti belli oldu!
    3 | 15

    Alman ekibinin CEO'su Hans Joachim Watzke, söylentilerle ilgili açıklamada bulundu.

  • 4 Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye maliyeti belli oldu!
    4 | 15

    Alman futbol adamı, "Pierre bizden ayrılmak istiyorsa, yüzümüze söyler. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

  • 5 Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye maliyeti belli oldu!
    5 | 15

    Bild Gazetesi, PSG'nin, Aubameyang'a 3 yıllık sözleşme önerdiğini iddia etti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000