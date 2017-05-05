Romalı futbolculara ölüm tehdidi

Bir grup Roma oyuncusu takımın başkent derbisinde Lazio karşısında aldığı yenilginin ardından "Gece ışıklar açık uyuyun" tehditiyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca Kolezyum çevresinde de boynundan asılı bazı insan figürleri görüldü.



Luciano Spalletti'nin ekibi Derby della Capitale'de 10 kişi kalmasının ardından ezeli rakibine 3-1 yenilmişti.



Şimdi yalnızca birkaç gün sonra, İtalyan başkentinin sokaklarında Daniele De Rossi, Radja Nainggolan ve Mohamed Salah forması giydirilip boynundan asılmış insan figürleri Roma sokaklarında görüldü.

Figürlerin üzerine de "Alınmayın ama uyaralım... Uyurken ışıkları kapatmayın" yazılı bir pankart yerleştirilmişti.



Tehditlerin geldiği gün de İtalya gündemi açısından manidar. Bu figürlerin görülmesinden bir gün önce İtalyan parlamentosu vatandaşlarına gece mülklerine bir saldırganın zor girmesi halinde meşru müdafaa hakkı tanıdı.

(Goal)