İngiltere Premier Lig'de ligin ikinci sırasında yer alan Tottenham, 15. sıradaki West Ham United'a konuk oluyor. Peki West Ham United - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

WEST HAM UNİTED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Boleyn Ground Upton Park'ta oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak olan maç S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● West Ham United, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● West Ham United, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● West Ham United, evinde oynadığı son maçta Everton ile 0-0 berabere kaldı.

● Tottenham, deplasmanda oynadığı son maçta Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

● Harry Kane, Premier Lig'de West Ham United'a karşı oynadığı son 5 maçta 5 gol attı.

● West Ham United, ligde Tottenham ile oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

● İki takım arasında oynanan son maçı Tottenham 3-2 kazandı.

● İki takım arasında oynanan son 10 maçta 5 kere Tottenham, 4 kere West Ham kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

MUHTEMEL KADROLAR

West Ham United: Adrian, Jose Fonte, James Collins, Winston Reid, Arthur Masuaku, Cheikhou Kouyate, Manuel Lanzini, Havard Nordtveit, Andre Ayew, Edimilson Fernandes ve Jonathan Calleri

Tottenham: Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Kieran Trippier, Ben Davies, Dele Alli, Eric Dier, Christian Eriksen, Victor Wanyama, Heung Min Son ve Harry Kane