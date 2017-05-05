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Celta Vigo - Real Madrid
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Celta Vigo - Real Madrid maçı 17 Mayıs'ta oynanacak

La Liga'nın 21. haftasında oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen karşılaşma, 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:19:37 Güncelleme: 21:21:36

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen Celta Vigo- Real Madrid karşılaşmasının, 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.

La Liga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Balaidos Stadı'nda oynanacak mücadelenin TSİ 22.00'de başlayacağı bildirildi.

Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 35 haftası geride kalan La Liga'da 81 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise topladığı 44 puanla 11. sırada bulunuyor.

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