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Rıza Çalımbay hakem
FUTBOL

Rıza Çalımbay'dan hakeme eleştiri

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mücadelelerini skora yansıtamadıklarını belirterek, kalan 4 maçı en iyi şekilde bitirip ilk 10 içinde yer almak istediklerini söyledi

05 Mayıs 2017 Cuma, 22:45:42 Güncelleme: 22:50:27

Spor Toto Süper Lig'in 30 hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçın skorundan yakınarak, karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Hiçbir zaman oyundan kopmadıklarını dile getiren Çalımbay, "İlk yarı ve ikinci yarıda son paslara dikkat edebilseydik, belki de maçtan farklı şekilde ayrılacaktık. Karşımızdaki takım da çok kaliteli oyunculardan kurulu. Boşluk bıraktığınız an çok iyi değerlendirebiliyorlar. Takımımın mücadelesinden memnunum. Ama bu mücadeleyi skora yansıtamadık. Bizim zaten hedefimiz ligde ilk 10'un içinde kalmak. Onu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl içinde gerekli hazırlıkları yapacağız" dedi.

HAKEME ELEŞTİRİ
Maçın hakemlerinin kararlarına da sitem eden Çalımbay, "Yaptıkları bir iki şey oldu. Hakem arkadaşlarımızın hepsi, haklıdır, doğrudur. Onlar bizden çok daha iyi bildikleri için bir şey söyleyemiyoruz. Trabzonspor maçında da böyle şeyler oldu, onda da hakem arkadaşlarımız haklıdır. Göremiyoruz, hakemler gördüğü için öyle karar verdiler. Onlar için üzgünüz. Tek amacımız kalan 4 maçı iyi şekilde bitirmektir" diye konuştu.

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