Abdullah Avcı: Harika bir sezon geçiriyoruz

Spor Toto Süper Lig, 30. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir, konuk olduğu Antalyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, özellikle Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından Antalyaspor'un sürekli ivme kazandığını ve ligde yukarıya doğru çıktığını söyledi.



"POZİSYON VERMEDİK"

Antalyaspor'un Avrupa'yı kovalayan bir ekip olduğunu dile getiren Avcı, "Rakibin, ligin en geniş alanda oynayan takımı olduğunu biliyorduk. Maç öncesinde Antalyaspor'u analiz ettiğimizde, direkt oyunu çok fazla oynuyorlardı. Sahanın her yerinde bire birler var. İkili mücadeleye en fazla giren takım ve artı ligin en fazla faul yapan takımıydı. Oyunun ilk 10-15 dakikasında bu baskıyı yaptılar. Biz bu baskıya zaman zaman çok fazla cevap veremedik. Ama pozisyon da vermedik. Ondan sonraki bölümlerde topu ne zaman yere indirdik, çalıştığımız pozisyonları kullanmaya başladığımızda kaleye inmeye başladık. Bazen geçişti, bazen sette yakaladık. Rakip devamlı sprint atan ve koşu atan bir takım olduğu için pozisyon belki vermedik ama pozisyon yaratacakmış gibi onu hayal ettirdiler sahanın içinde" dedi.



FAULDEN DERT YANDI

Maçta golün son dakikada geldiğini aktaran Avcı, "Ondan önce attığımız gol de golmüş. Bana şimdi söylediler. Maç içerisinde bunu fark etmedim. Ligimizin ortalama faul sayısı 17-18. Bugün rakip bize 28 faul yaptı. Biz 17-18 faul yaptık. Ortalaması buydu. Böyle oyunca ligde oyun süresi uzamıyor. 47 dakika top oyunda kalmış. İlk 6 dakikada 7 faul yapıldı. Biz daha önceden böyle olacağını biliyorduk ve buna karşı da çalıştık. Hocalarımızın da bence bu konuda dersine çalışmaları lazım. Çünkü, bu oyuna saygı duyuyorum. Ama bir tarafta oynamaya çalışırken, bir tarafta da devamlı oyun duruyor. Bir de Emre'ye parantez açmak lazım. Bizim takımın ve sahanın en yaşlı oyuncusu ama en fazla da mesafe kat eden oyuncusuydu. Napoleoni her zaman hazır. Buluştuğu ilk topla golü attı. İki haftadır oyuncu sirkülasyonumuz fazla oluyor ama sistem oyuncuyu bu şekilde değerli hale getiriyor. Sisteme bağlı kalmak ve bunun karşılığını almak son derece önemli" diye konuştu.



"KEYİFLİ DURUM"

1 Temmuz itibari ile yarışın içerisinde olduklarını da kaydeden Avcı şöyle konuştu:

"Ligde 1 ile 2 arasında gidip geldik. Bunun 17 haftasında lider kaldık. 30'uncu haftayı bitirdik. 4 hafta kaldı. Hem ligde, hem kupada tepedeyiz. Bu hakikaten keyifli bir durum. Bence sezon ne şekilde biterse bitsin, harika bir sezon geçiriyoruz. Cuma akşamı kazanmak, haftaya böyle başlamak cumartesi-pazar keyif yapmak, derbiyi beklemek hakikaten çok keyifli bir durum. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum."



"DERBİYE GİDEBİLİRİM"

Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hangi takımı favori gördüğü şeklindeki bir soruya ise Abdullah Avcı, "İkisi de güçlü takım. Önemli olan bizim kazanmamızdı. Kazanmak, diğer sonucu beklemek, ben ne istersem sonuçta bir oyun oynanacak ve çıkacak sonucu hepimiz kabulleneceğiz. Önemli olan bizim kazanmamızdı. Eğer kazanamaz veya kaybetseydik başka bir şey hayal edecektik. Onun için bence kendimizi çok kasmadan keyfini çıkararak, maçın sonucunu beklemek daha doğru olacak. Ligde her zaman bardağın dolu tarafına baktık. Bu yola çıkarken, bu hikaye ile çıkmamıştık. Ama adım adım buraya doğru gittik. Nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Bende maça gideceğim belki. Maçı orada seyretmek istiyorum. Sonucu ne olursa olsun, bende bizim tarafımızdan baktığımızda çok keyifli bir hafta sonu, çok keyifli bir sene"cevabını verdi.



"CENGİZ HAFTAYA DAHA FARKLI HAZIRLANACAK"

Cengiz'in son iki maçta 4 gol attığını, bugünkü maçla ilgili performansını hatırlatması üzerine futbolcusundan övgüyle bahseden Avcı, "Bugünkü performansını normal karşılıyorum. Her hafta gol atacak diye bir kaide yok. Genç oyuncuların performanslarında inişli, çıkışlı zamanlar olacaktır. Geldiğinden beri Avrupa Kupaları ile beraber 38. lig maçını oynuyor. Kolay bir süreç değildir. Geçen hafta özelikle 3 günde inanılmaz performans. Basında devam yukarıda. İnsanın doğasında vardır zaman zaman insanın ayaklarının yere basmaması. Olumlu olumsuz duyguları dengelememiz gerekiyor. Bunları normal karşılıyorum. Bu haftadan ders çıkaracak. Haftaya daha farklı hazırlanacak."

