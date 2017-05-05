Cesare Prandelli: Yönetim destek verirse Tudor başarılı olacaktır

Galatasaray eski teknik direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'ın şimdiki teknik direktörü Igor Tudor hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Galatasaray büyük kulüp. Çok geniş taraftar kitlesi olan güçlü bir camia. Göreve gelirken kendisine vaat edilenler, programlar ve tutulacak sözler önemli. Elbette yapılacak yatırım da etkili olacaktır. Ama oyuncuyken çok zeki ve başarılıydı. Eğer yönetim tam olarak destek verirse bence başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.



"BAŞKANIN PLANI GERÇEKTEN ÇOK YENİ VE ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray'a gelişi hakkında da konuşan Prandelli, "Teklif ve proje önüme geldiğinde çok güzel bulmuştum. Yenilikçi ve önemli bir proje olduğu için sıcak bakmıştım. Avrupa'nın 4 farklı noktasındaki 4 kulüpten oyuncu bularak, 1000'den fazla genç oyuncu yetiştirmeyi hedefliyordu. Sadece Galatasaray için değil Türkiye ve Türk sporu içinde önemliydi. Başkanın planı gerçekten çok yeni ve önemliydi. Zaten teklifi o nedenle kabul etmiştim. Ancak gelişmeleri hepiniz çok iyi biliyorsunuz bazı istifalardan sonra bütün program değişti" dedi.



Çalışma sistemi hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Her ülkenin çalışma sistemi ve futbol liginde farklı mantalite vardır. Biz oyunculara videolar izleterek hataları, eksikleri analiz ediyorduk. Bu futbolda çok önemlidir. Biz bunu yaparak biraz olsun katkı sağladık. Çünkü analiz çok önemlidir. Bu sistemi göstermekle hem takımın, hem de oyuncuların kalite seviyesini arttırmak için etkili olabilecek yöntemleri gösterdik" açıklamasında bulundu.



"HANGİ KULÜBE GİDERSE GİTSİN KATKI SAĞLAR"

Arda Turan'ın Inter'e gideceği yönündeki söylentileri değerlendiren Cesare Prandelli, "Çok kaliteli, başarılı bir oyuncu. Fiziksel ve teknik olarak yetenekli, uluslararası arenada başarılar yaşamış, tecrübeli bir oyuncu. Hangi kulübe giderse gitsin katkı sağlayacak ve başarılı olacak yetenektedir" dedi.



"JUVENTUS'UN BAŞARISI BİZ İTALYANLAR İÇİN GURUR VERİCİ"

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını da değerlendiren Prandelli, "Juventus'un başarısı biz İtalyanlar için gurur verici bir durum. Sadece Juventuslu taraftarlar değil, bütün İtalyanlar için geçerli. Juventus, bu başarıyı yakalamak için uzun zamandır mücadele veriyor. Elbette geldiği konum çok sevindirici. Zor dönemde yanında olan kulüp yöneticileri, yapılan program, belirlenen hedef ve sistemli çalışma Juventus'u finale taşımak üzere. İtalyan futbolu için güzel bir başarı" şeklinde konuştu.

(Aspor)