Galatasaray'da rota Ben Arfa

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ
Galatasaray yönetimi, bir yandan ekonomik krizle boğuşurken, diğer yandan da önümüzdeki sezon taraftarını heyecanlandıracak dünya çapında bir yıldızı renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-Kırmızılı idarecilerin, Paris Saint-Germain’de aradığını bulamayan Tunus asıllı Fransız yıldız Hatem Ben Arfa’yı transfer listesinin başına aldığı ortaya çıktı.
Fransız kulübü ile önümüzdeki sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncunun transferi için tüm imkanların seferber edileceği öğrenildi.
F.Bahçe’nin de gündemine gelen Ben Arfa, 10 numara dışında sağ kanatta ve forvette de forma giyebiliyor.
Başkan Dursun Özbek, Ben Arfa transferiyle bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.
Dünyaca ünlü bir yıldızı transfer edip taraftarla arasını düzeltmek isteyen Özbek, iddialı bir takım oluşturup gelecek sezon şampiyon olmanın planlarını yapıyor.
AYRILIK ÇANLARI ÇALIYORKariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan ve 2015’te kulüpsüz kalan Ben Arfa, Fransa 1. Lig ekibi Nice’te küllerinden doğdu.
Ligde 34 maçta 17 gol atıp, 6 da asist yaparak Fransa’yı sallayan yıldız futbolcu, 2016 Temmuz’unda soluğu PSG’de aldı.
Ancak PSG’de bir türlü istediği ritmi bulamayan Hatem Ben Arfa, en kısır sezonlarından birini yaşadı.
Fransız devi, ligde 23 maçta ve Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 1’er asist yapan Hatem Ben Arfa’yı uygun bir fiyata satmayı düşünüyor.