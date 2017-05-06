Galatasaray'da rota Ben Arfa

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HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

Galatasaray yönetimi, bir yandan ekonomik krizle boğuşurken, diğer yandan da önümüzdeki sezon taraftarını heyecanlandıracak dünya çapında bir yıldızı renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.