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FUTBOL

Galatasaray'da rota Ben Arfa

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:56:32

  • 1 Galatasaray'da rota Ben Arfa
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    HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

    Galatasaray yönetimi, bir yandan ekonomik krizle boğuşurken, diğer yandan da önümüzdeki sezon taraftarını heyecanlandıracak dünya çapında bir yıldızı renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

  • 2 Galatasaray'da rota Ben Arfa
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    Sarı-Kırmızılı idarecilerin, Paris Saint-Germain’de aradığını bulamayan Tunus asıllı Fransız yıldız Hatem Ben Arfa’yı transfer listesinin başına aldığı ortaya çıktı.

  • 3 Galatasaray'da rota Ben Arfa
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    Fransız kulübü ile önümüzdeki sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncunun transferi için tüm imkanların seferber edileceği öğrenildi.

  • 4 Galatasaray'da rota Ben Arfa
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    F.Bahçe’nin de gündemine gelen Ben Arfa, 10 numara dışında sağ kanatta ve forvette de forma giyebiliyor.

  • 5 Galatasaray'da rota Ben Arfa
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    Başkan Dursun Özbek, Ben Arfa transferiyle bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

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