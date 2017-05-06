Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Adanaspor'u konuk edecek. Ligi ilk 6 sıra içinde bitirmek isteyen Gençlerbirliği de, ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor'da mutlak 3 puan istiyor. Peki, Gençlerbirliği - Adanaspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GENÇLERBİRLİĞİ - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu Gençlerbirliği - Adanaspor maçı 6 Mayıs Cumartesi (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Kritik maç beINSports 2'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ, ADANASPOR MAÇINA HAZIR

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana, kırmızı-siyahlı futbolcular tam kadro katıldı.

Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, hız çalışmasıyla son buldu.

Başkent ekibinde kart cezalısı Ahmet Oğuz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.

ÜMİT ÖZAT: LİGİN EN ZOR MAÇINA ÇIKIYORUZ

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, "Ligin en zor maçına çıkıyoruz." dedi.

Özat yaptığı açıklamada, sürpriz sonuçlar alabilen ve kendini göstermek isteyen bir oyuncu grubuna sahip bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Nitekim son oynadıkları oyunlarda transferin gözdesi olmuş 3-4 oyuncuları var. Antalyaspor ve Beşiktaş maçının sonuçları asla aldatmasın. Adanaspor, her dakika pozisyona girebilen ve pozisyon verebilen bir takım." diye konuştu.

Önceliklerinin iyi savunma yapmak olduğunun altını çizen Özat, "Önceliğimiz iyi savunma yapmak, sonra da bir gol bulup maçı istediğimiz gibi bitirebilmek. Erken gol bulursak farklı şeyler olabilir. Hafta başında oyuncularıma da 'sezonun en zor maçı' olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

KADRO NETLEŞMEDİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yarın Adanaspor karşısında 3-4 oyuncusunu dinlendirmeyi düşündüğünü vurgulayarak, henüz kadroya karar vermediğini söyledi.

Oynamayan oyuncularına da şans vermeyi düşündüğünü dile getiren Özat, "Zaten Ahmet' Oğuz'un yerine Orhan Şam başlayacak. Oynamayan oyuncuları da görmek istiyorum. Adanaspor hafife alınacak takım değil. Oynayan oyuncularda rehavet gördüğüm için oynamayan oyuncuları görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ADANASPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

ADANASPOR



İrfan- Didi, Ramos, Sami Can, Emre Uğur, Tevfik, Koman, Ahmet Bahçıvan, Roni, Magaye , Vinicius

ADANASPOR'DA 3 OYUNCU SINIRDA

Adanaspor'da 3 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İtandje, Didi, Sami Can, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanacak maçta kart görmeleri halinde ligin 31. haftasında Adana'da oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.