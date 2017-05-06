Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı. Yerine kim gelecek?

Fenerbahçe’nin 2 sezondur Porto’dan kiraladığı Brezilyalı file bekçisi, son oynanan Rizespor maçında sakatlanmıştı.
Yapılan kontrollerde Fabiano’nun dizindeki bağların koptuğu tespit edilmişti.
6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı kaleci, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Portekiz’e gitti.
Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonun ilk bölümünü de kaçıracak olan tecrübeli kaleciyi bir daha kiralamayı planlamıyor.
Porto ile yapılacak yazışmaların ardından Fabiano’nun sözleşmesinin feshedileceği kaydedildi.
Fenerbahçe’nin yeni sezondaki 1 numaralı kaleci hedefi David Ospina. (Fanatik)