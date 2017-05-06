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FUTBOL

Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı. Yerine kim gelecek?

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:51:55

  • 1 Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı. Yerine kim gelecek?
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    Fenerbahçe’nin 2 sezondur Porto’dan kiraladığı Brezilyalı file bekçisi, son oynanan Rizespor maçında sakatlanmıştı.

  • 2 Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı. Yerine kim gelecek?
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    Yapılan kontrollerde Fabiano’nun dizindeki bağların koptuğu tespit edilmişti.

  • 3 Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı. Yerine kim gelecek?
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    6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı kaleci, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Portekiz’e gitti.

  • 4 Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı. Yerine kim gelecek?
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    Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonun ilk bölümünü de kaçıracak olan tecrübeli kaleciyi bir daha kiralamayı planlamıyor.

  • 5 Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı. Yerine kim gelecek?
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    Porto ile yapılacak yazışmaların ardından Fabiano’nun sözleşmesinin feshedileceği kaydedildi. 

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