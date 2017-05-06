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FUTBOL

Igor Tudor, Kasımpaşa kadrosunu belirledi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kadro seçimini yaptı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:05:44 Güncelleme: 11:09:38

Üçlü sistem inadından vazgeçen Igor Tudor, Bursaspor karşısındaki 5-0’lık galibiyetin ardından Kasımpaşa önünde de aynı 11’i sahaya sürme kararı aldı. Hırvat hoca, Semih iyileşmesine rağmen gol yemeyen savunmayı bozmayacak. Defansın göbeğinde Hakan Balta-Ahmet Çalık ikilisi görev yapacak. Orta saha ve hücum hattında da değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Tudor, 4-2-3-1 sisteminde tek forvet olarak yine Podolski’yi kullanacak.

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