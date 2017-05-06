Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Ligde 6'ncılık hedefi olan Konyaspor, Antalyaspor'un kaybettiği haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ATİKER KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı 6 Mayıs Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma beINSports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kritik maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.

ATİKER KONYASPOR İLK 6'YA GİRMENİN PEŞİNDE

Süper Lig'de 29 haftada 40 puan toplayan Aykut Kocaman'ın önderliğindeki Atiker Konyaspor, geçtiğimiz yıl büyük bir sürprizle ligi 3'üncü tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı. Atiker Konyaspor, bu yıl özellikle Avrupa Kupası'nda mücadele verdiği dönemde inişli - çıkışlı bir grafik sergiledi. Ligde Gençlerbirliği'nin averajla gerisinde bulunan Konyaspor 8'inci sırada yer alıyor. 46 puandaki Antalyaspor'un dün kendi sahasında Başakşehir'e mağlup olmasının ardından arayı kapatmak isteyen Konyaspor'da Alanyaspor maçı öncesi tek hedef galibiyet. Ligin kalan haftalarında da hata yapmak istemeyen Konyaspor, Antalyaspor'un hata yapmasını bekleyecek.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA KÜME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ligde kalmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, zorlu Konya deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Ligde 29 haftada 34 puan toplayan Akdeniz ekibi 14'üncü sırada bulunuyor. Küme hattının içindeki Gaziantepspor'un 8 puan önünde bulunan Alanyaspor alacağı puan ya da puanlarla küme düşme riskinden iyice sıyrılmak ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR'LU GUERRİER: HOCADAN KÜÇÜK BİR SİNYAL BEKLİYORUM

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Wilde Donald Guerrier, "Hocanın en küçük bir sinyalini bekliyorum. O sinyali aldığım zaman takım için elimden geleni yapacağım." dedi.

Haitili futbolcu Guerrier, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmandaki Atiker Konyaspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmada görev alması halinde elinden geleni yapacağını dile getiren Guerrier, "Konyaspor maçı zor bir karşılaşma olacak. Maçta oynayıp oynamamak benim için fark etmez. Takım olarak bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Süper Lig'in yeni ekibi olarak gelecek sezon da bu ligde mücadele edeceklerine inandığını aktaran Guerrier, iyi takviyelerle üst sıralarda yer alacaklarını düşündüğünü belirtti.

Sezona iyi başladığını ancak milli takım seyahatleri ile yaşadığı sakatlığın kendisini formadan uzak tuttuğunu ve daha sonra takım iyi gittiği için de teknik direktörün bunu bozmak istemediğini vurgulayan Guerrier, "Hocanın en küçük bir sinyalini bekliyorum. O sinyali aldığım zaman takım için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

ALANYASPOR EKSİKSİZ ÇALIŞTI

Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürdürüyor.

Turuncu-yeşilli takım çalışmalarına Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana topla ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular dar alanda taktik çalışmasıyla son verdi. İdmana oyuncular eksiksiz katıldı.

SAKAT VE CEZALILAR

AYTEMİZ ALANYASPOR:

CEZALI: KENNETH OMERUO

SAKAT: YOK

ATİKER KONYASPOR

SAKATLAR: ALİ TURAN, SERKAN KIRINTILI

CEZALI: YOK